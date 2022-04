Zdjęcia satelitarne zdemaskowały rosyjską propagandę

Kłamstwa Rosji obnażone.

Obrazy satelitarne Maxar Technologies kontra rosyjska propaganda

"wszystkie rosyjskie jednostki całkowicie wycofały się z Buczy"

"kolejna mistyfikacja"

"prowokacjami ukraińskich radykałów"

Rozpętana przez Rosję wojna w Ukrainie trwa. Każdego dnia w Internecie publikowane są nowe doniesienia, także o ofiarach pośród ludności cywilnej. Po wycofaniu się rosyjskich wojsk z miasta Bucza w obwodzie kijowskim, wkroczyły do niego siły ukraińskie. Zdjęcia i filmy obrazujące to, co zobaczyli Ukraińcy błyskawicznie obiegły świat. Zbrodnie wojenne dokonane na cywilach świat zachodu przyrównał do masakry w Srebrenicy. Rosjanie ogłosili, że zwłoki leżące na ulicach to w rzeczywistości... aktorzy ukraińscy. Dzięki najnowszej technologii błyskawicznie udowodniono rosyjską dezinformację.Kiedy w weekend w sieci pojawiły się obrazy ciał zmarłych cywilów leżących na ulicach Buczy – niektórych ze związanymi rękami, innych z ranami postrzałowymi w głowę – rosyjskie Ministerstwo Obrony negowało odpowiedzialność żołnierzy rosyjskich za zbrodnię. W niedzielnym wpisie na Telegramie ministerstwo zasugerowało, że ciała zostały niedawno umieszczone na ulicach po tym, jakokoło 30 marca.Rosja twierdziła ponadto, że obrazy toi wezwała do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie tego, co nazwaław Buczy. Rosjanom przyklaskiwały w tej retoryce nawet niektóre środowiska w Polsce. Seria nagrań i zdjęć opublikowanych przez The Times, a dostarczonych przez Maxar Technologies dowodzi jasno kłamstw strony rosyjskiej. Mamy 2022 rokJeden z filmów nakręcony przez członka lokalnej rady miejskiej 2 kwietnia 2022 roku pokazuje wiele ciał rozrzuconych wzdłuż ulicy Jabłońskiej w Buczy. Zdjęcia satelitarne dostarczone The Times przez Maxar Technologies pokazują, że co najmniej 11 z nich znajdowało się na ulicy od 11 marca, kiedy to Rosja przejęła całe miasto.