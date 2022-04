Elon Musk zaczął pytać użytkowników o potrzebne funkcje na Twitterze

Kupno akcji zaczyna mieć swoje pierwsze widoczne konsekwencje.

Elon Musk wprowadzi rewolucję na Twitterze?

Elon Musk opublikował na Twitterze ankietę, w której pyta użytkowników o potrzebę wprowadzenia przycisku „edytuj” na platformie. Niedługo później post został udostępniony przez… dyrektora generalnego Twittera – stwierdził on, że wpis miliardera będzie miał poważne konsekwencje. O co w tym wszystkim chodzi?Zaledwie wczoraj internet obiegła wieść o zdecydowanym ruchu Elona Muska . Został on bowiem największym udziałowcem Twittera – zakupił bowiem 9,2 proc. jego akcji. Wydarzenie to odbiło się głośnym echem z co najmniej kilku powodów. Przede wszystkim biznesmen od dłuższego czasu przeciwstawia się ograniczaniu wolności słowa na tej platformie. Poza tym niedawno spytał swoich fanów o to czy potrzebują nowego medium społecznościowego.Niedługo po tym Elon decyduje się na zakup 73486938 akcji Twittera – trudno tu nie snuć o plotek o przemyślanej decyzji biznesmena. Teraz oliwy do ognia dodał najnowszy post opublikowany przez szefa SpaceX. Utworzył on ankietę z prostym i wymownym pytaniem. Oczywiście większość osób zaznaczyła odpowiedź „yse”. Nic dziwnego - tego typu funkcjonalność jest od lat jedną z najbardziej wyczekiwanych nowości przez społeczność.Sprawa jest o tyle kuriozalna, że Twitter z okazji Prima Aprilis dał znać internautom o trwających pracach nad wspomnianym wyżej przyciskiem „edytuj”. Temat najwyraźniej podłapał Elon Musk i tym razem raczej na pewno nie mamy do czynienia z żartem.Parag Agrawal skomentował go następująco: „Konsekwencje tej ankiety będą istotne. Prosimy o uważne głosowanie”.To także jest dosyć zabawne, bo identyczny opis został załączony do poprzedniej ankiety Muska (tej o nowym medium społecznościowym). Nie wiadomo jednak czy mamy tu do czynienia z pstryczkiem w nos czy przypadkiem. Tak czy inaczej – zakup akcji zaczyna zbierać pierwsze widoczne żniwa i wygląda na to, że biznesmen planuje nieco zmienić Twittera Przyszłość pokaże czy tak się stanie.Źródło: Twitter / Foto. Twitter, pixabay.com (@Tumisu), wł.