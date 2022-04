Elon Musk został największym udziałowcem Twittera. Nadchodzą zmiany?

W ostatnich plotkach było ziarno prawdy.



Elon Musk oficjalnie zakupił 73486938 akcji Twittera - 14 marca tego roku. Patrząc jednak na mniejsze liczby, zakup amerykańskiego miliardera stanowi 9,2 proc. udziałów w Twitterze - według informacji podanych przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.



Wspomniana ilość udziałów sprawia, iż Elon Musk staje się automatycznie jednym z największych udziałowców Twittera. Według BBC, Musk posiada obecnie cztery razy więcej udziałów w Twitterze niż jego założyciel - Jack Dorsey.



Elon Musk (według plotek) chciał stworzyć własne social media



W tym roku pojawiły się plotki na temat tego jakoby Elon Musk chciał stworzyć własną platformę mediów społecznościowych, która będzie honorowała “wolność słowa”. To właśnie z tym elementem ekscentryczny, afrykański miliarder miał zawsze problem na Twitterze. Czy wykupienie dużej ilości akcji przez Muska pozwoli mu forsować zmiany w rozwoju popularnego serwisu społecznościowego?





To bardzo możliwe.Warto pamiętać również, iż 25 marca tego roku, Musk stworzył specjalną ankietę na Twitterze i poprosił o zastanowienie się przed odpowiedzią. Chwilę później miliarder przekazał, że na poważnie myśli o zbudowaniu nowej platformy mediów społecznościowych - biorąc pod uwagę wyniki w ankiecie podawane przez użytkowników.Obecnie Musk posiada 80 milionów obserwujących na Twitterze i jest- dzięki niej był w stanie w przeszłości skutecznie manipulować cenami akcji Tesli oraz konkretnych kryptowalut. Po wiadomości o tym, iż Musk zakupił dużą ilość akcji Twittera, akcje platformy skoczyły o 25 proc.Udziały Elona Muska w Twitterze są na ten moment warte niecałe 3 miliardy dolarów. W najbliższych miesiącach kierownictwo giganta społecznościowego może być na łasce człowieka, który w przeszłości samodzielnie doprowadzał doCzy Elon faktycznie wprowadzi kontrowersyjne zmiany i będzie forsował swoje pomysły w Twitterze? To bardzo prawdopodobne. Na konkrety musimy jednak jeszcze trochę poczekać.Źródło: Bloomberg / fot. The Royal Society - Wikimedia Commons