Reddit oszalał. Trwa wojna o miejsce na wirtualnym płótnie – r/place

Wojna zapoczątkowana z okazji prima aprilis.



Co roku, począwszy od roku 2017, Reddit tymczasowo uruchamia prima aprilisowy subreddit o nazwie r/place. Jest to subreddit po prostu wyjątkowy, zawierający ogromne płótno, które każdy użytkownik może modyfikować – zmieniając kolor jednego piksela raz na pięć minut. Co roku grupy użytkowników Reddita koordynują się zatem i walczą o to, by zająć fragment płótna i umieścić tam wybraną przez siebie grafikę.W tym roku walka o miejsce na r/place przybrała jednak nieoczekiwaną skalę. Dlaczego? Ano dlatego, że zdaje się, iż wzięli w niej udział (prawie) wszyscy – streamerzy z Twitcha, grupy reprezentujące przeróżne państwa, scamerzy wykorzystujący popularność NFT i nie tylko. Chyba nie powinien też nikogo dziwić fakt, że nie zabrakło wśród tych osób użytkowników polskiego serwisu Wykop.pl i subredditu r/Polska. Tymczasowo dzięki nim na r/place widniał nawet… żółty papież.