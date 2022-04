eBay.pl po 17 latach w Polsce chwali się wprowadzeniem języka polskiego

To raczej nie zagrozi Allegro.

Nowe otwarcie eBay.pl w Polsce

"Do tej pory większość globalnego katalogu produktów nie była dostępna w języku polskim. Według badań prowadzonych przez platformę, okazało się, że bariera językowa stanowiła istotny czynnik uniemożliwiający wielu osobom korzystanie z serwisu. Firma postanowiła więc sięgnąć po unikalne rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, które sprawnie przetłumaczą treści widniejące na stronie, uwzględniając przy tym unikalność i złożoność polskiego języka. Ułatwi to użytkownikom przeszukiwanie ofert oraz umożliwi kontakt w języku polskim na linii sprzedawca"

"Podobnie jak na innych rynkach, będziemy przyglądać się preferencjom lokalnych odbiorców i dostosowywać nasze operacje do ich wymagań. W głównej mierze stawiamy na rozwój funkcjonalności aplikacji mobilnej, gdyż nasze analizy pokazały, że Polacy w większości kupują właśnie przy pomocy tego narzędzia. Jeżeli pojawi się taka potrzeba, nawiążemy współpracę z operatorami logistycznymi, rozszerzymy opcje płatności o kolejne systemy lub wzbogacimy programy lojalnościowe. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi sprzedawcami i im będziemy rekomendować odpowiednie rozwiązania, by mogli rozwijać swój biznes dzięki platformie eBay.pl. Naszym celem jest stanie się jedną z ulubionych platform zakupowych Polaków w najbliższych latach. Celujemy w TOP3 największych platform e-commerce w Polsce"

Czy korzystasz z "polskiego" eBaya?

Chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że pośród internetowych platform sprzedażowych w Polsce niepodzielnie króluje serwis Allegro. Nawet wielki eBay i Amazon nie były w stanie zagrozić polskiemu liderowi branży e-commerce. Teraz eBay.pl próbuje zaskarbić sobie sympatię Polaków, co nie udało się od. Serwis informuje o zupełnie nowym otwarciu. Na eBay.pl wprowadzono... język polski (wow), a sprzedawcom z naszego kraju zaoferowano "lepsze zasady współpracy".Polacy mogą już korzystać z nowej odsłony serwisu eBay.pl. Wielu ucieszy język polski na platformie. Niestety, jest to tylko automatyczne tłumaczenie pełnego portfolio, na które składa się 1,4 miliarda ofert. Oferty w języku polskim zagoszczą zarówno w wersji desktopowej serwisu, jak i aplikacjach na systemy Android i iOS.- czytamy w komunikacie.Ciekawą cechą eBay.pl niewątpliwie jest program gwarancji autentyczności towarów. Podróbki na Allegro są plagą, z którymi przedstawiciele platformy zdają się robić naprawdę niewiele. Program eBaya zapewnia kupującemu bezpieczeństwo - ten może być pewny, że dany towar nie jest podróbką.- przekonuje Paolo Levoni, Senior Director EU Cross Border Trade w eBay.Na eBay.pl znaleźć można ponad 520 kategorii zakupowych. Sprzedawców ma zachęcić to, że ich oferty tłumaczone będą na inne języki, co pozwoli powiększyć potencjalne spektrum zainteresowanych towarami nabywców.eBay zapowiedział w związku ze zmianami kampanię "Bierz najlepsze ze świata", która przebiegała będzie w mediach lifestyle'owych oraz na TikToku i YouTube.eBay.pl działa już od kilkunastu lat, ale wielu polskich konsumentów nawet o tym nie wie. Czy zmiana języka pomoże zwiększyć jego popularność? Trudno powiedzieć. Serwis eBay.pl nadal wygląda archaicznie i coś nam się wydaje, że jego widoczność w sieci jest zbyt niska, aby wprowadzone nowości miały cokolwiek zmienić.Czy ktokolwiek z Was regularnie zagląda na eBay.pl? A może wolicie Amazon.pl lub Allegro?Źródło: inf. prasowa