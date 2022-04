Anonymous: do sieci trafiły dane 120 tys. rosyjskich żołnierzy walczących w Ukrainie

Nie wiadomo, czy wyciek to ich zasługa.

Dane rosyjskich żołnierzy w sieci

Statement: Personal data of 120,000 Russian soldiers fighting in Ukraine was leaked -

https://ddosecrets[.]com/wiki/Russian_soldier_leak

All soldiers participating in the invasion of Ukraine should be subjected to a war crime tribunal. — Anonymous (@YourAnonNews) April 3, 2022

Zobacz także:

NB65 zaatakowali SSK Gazregion i SGM Group

Mamy dopiero początek nowego miesiąca, a Anonymous już teraz donoszą o prawdopodobnie jednym z bardziej znaczących sukcesów kwietnia. Kolektyw anonimowych hakerów przebywających na cyberwojnie z rządem Rosji od 24 lutego tego roku, w związku z agresją wojskową tego kraju w Ukrainie, opublikował dane 120 tysięcy żołnierzy rosyjskich biorących udział w inwazji. Niemalże równolegle hakerzy z NB65 pozyskali 110 GB danych z firm SSK Gazregion oraz SGM Group. O ile dane wojaków pojawiły się już wcześniej w Internecie, to informacja od Anonymous nada z pewnością sprawie rozgłosu.Liczący sobie 8 milionów subskrybentów główny profil Anonymous na Twitterze poinformował, że udało się przejąć dane 120 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Informacje te opublikowano w sieci w obrębie witryny dDOSsecrets, na której znaleźć można również dane z poprzednich wycieków.Jeżeli w tym momencie zastanawiacie się, gdzie jest link do bazy danych, podpowiadam: widzicie go w powyższym tweecie. Usuńcie znaki "[" i "]" otaczające kropkę i wklejcie odnośnik do paska adresu w przeglądarce internetowej.Odpowiadając na kolejną wątpliwość: to prawdopodobnie ta sama lista, która krążyła po sieci z początkiem marca, opublikowana przez serwis pravda.com.ua. Teraz po prostu trafiła na dedykowaną stronę i według kilku źródeł została zaktualizowana. Wpis Anonymous na pewno spowoduje, że listą zainteresuje się większa rzesza odbiorców.Dane żołnierzy rosyjskich mogą przydać się w przyszłości do rozliczania zbrodni wojennych, jakich dopuszczają się Rosjanie w Ukrainie. Przypominamy, że egzekucje przeprowadzone przez rosyjskich żołnierzy na ludności cywilnej w Buczy niektórzy przyrównują do masakry w bośniackiej Srebrenicy. Nie bez przyczyny. NB65 to powiązana z Anonymous grupa, która do tej pory częściej chwaliła się swoimi sukcesami, niż pokazywała ich owoce. W tym wypadku 120 GB danych wykradzionych dzięki atakowi ransomware z SSK Gazregion i SGM Group, trafiło już do Internetu.Wielu komentatorów zarzuca, że z danych publikowanych przez hakerów "nic nie wynika". Być może nie wszystkie publikowane w sieci informacje okażą się komukolwiek przydatne, ale z pewnością jest to element gry psychologicznej i presji wywieranej na putinowskim reżimie.Źródło: Anonymous