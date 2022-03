Mark Zuckerberg ukradł już pomysły od Snapchata i TikToka. Teraz będzie kopiował… Discorda?

Czy to się kiedyś skończy?



Wygląda na to, że Markowi Zuckerbergowi zaczynają się kończyć pomysły. Już od jakiegoś czasu ewidentnie widać, że Facebook próbuje wszystkiego, aby dotrzeć do nowych użytkowników, którzy skręcają w kierunku innych platform.



W ciągu ostatnich godzin w komunikatorze Messenger pojawiły się nowe skróty, które mają urozmaicić konwersacje grupowe. Sam Facebook zapowiada, że to dopiero początek.



Stories urodziły się przez Snapchata



Nie trzeba nikomu przypominać, że funkcja Stories na Instagramie podbiła gusta użytkowników w niesamowicie szybkim tempie. Problem jest taki, że została skopiowana ze Snapchata. Wtedy po raz pierwszy Mark Zuckerberg pokazał swoją kluczową taktykę zaprojektowaną do walki z konkurencją - skoro nie mogę wygrać, to po prostu ukradnę.



Stories na dzień dzisiejszy wydają się być oczywistą oczywistością. Na kilka miesięcy po skopiowaniu tego rozwiązania ze Snapchata, platforma zaczęła borykać się z problemami. I tak pozostało do dzisiaj. Ostrzeżenie zostało jednak wysłane wcześniej. Facebook chciał kupić Snapchata. Właściciele aplikacji nie chcieli się na to zgodzić.



No to Zuckerberg szybko i skutecznie zabił potencjał ich pomysłu.





fot. Solen Feiyssa - Unsplash

Rolki zostały skopiowane z TikToka



Instagram Reels, czyli popularne “Rolki” to stosunkowo nowy produkt Facebooka - również wbudowany w Instagram. Problem jest taki, że to kolejny klon i skradziony patent - prosto od TikToka. Teoretycznie według przedstawicieli Facebooka jest to “oryginalna odpowiedź” na to, w którym kierunku rozwija się TikTok, ale nie trzeba być wytrawnym obserwatorem, aby zauwazyć, jak Reelsy bazują na wspomnianej aplikacji.



Facebook patrzy teraz, co można ukraść z Discorda?





fot. Meta

Samą funkcjonalność można śmiało dodać do długiej historii tworzenia podróbek przez Facebooka. Reels to także nie pierwszy raz, kiedy Facebook próbuje skopiować TikToka. Wcześniej Mark Zuckerberg odpowiedział programem Lasso na Musical.ly, wprowadzając swój pomysł na rynek jako “samodzielną aplikację do tworzenia rozrywkowych filmów”.Ta, jasne.Zaledwie kilkanaście godzin temu, Facebook wprowadził do komunikatora Messenger dwa skróty, które mają uprzyjemnić konwersacje grupowe. Problem jest taki, że podobne rozwiązanie od dawna stosuje Discord. Dlaczego Facebook może patrzeć w kierunkuGłównie dlatego, że to właśnie ta aplikacja zaczyna powoli skupiać w sobie ogromne społeczności, praktycznie z każdej kategorii. Discord jest nowoczesnym zamiennikiem grup, które możemy znaleźć na Facebooku. A jeśli użytkownicy uciekają z grup Facebooka no to… trzeba coś wymyślić.Obecnie nie spodziewałbym się, że Mark Zuckerberg będzie drastycznie kopiował Discorda oraz jego funkcje odpowiadające za ogromny potencjał tej aplikacji. Przyglądanie się skrótom jest jednak pierwszą oznaką tego, że amerykańska firma chce znów w oryginalny sposób przytrzymać u siebie uciekających użytkowników.Nie wiem tylko czy w kontekście Facebooka przymiotnik “oryginalny”, to odpowiednie określenie.