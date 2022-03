Kwestie polityczne górą. Baza emoji nie poszerzy się o kolejne flagi

Decyzja jest podyktowana między innymi kwestiami politycznymi.

Emoji flagi i ich problemy

Lista emoji dostępnych w sieci, wszystkich programach i aplikacjach stale się poszerza. Nie spodziewaj się jednak, że w przyszłości zostaną dodane do niej kolejne emoji przedstawiające flagi. Unicode Condsortium, które za nią odpowiada, postanowiło, że nie będzie już przyjmować propozycji nowych emoji flag. Dlaczego?Unicode Consortium podjęło swoją decyzję z kilku powodów. Ogólnie rzecz biorąc, emoji przedstawiające flagi sprawiają organizacji zbyt dużo problemów w stosunku do tego, jaka jest ich wartość.Po pierwsze zdaniem Unicode Consortium dodawane do bazy emoji flagi mają tendencję podkreślać „wykluczenie innych”. Na przykład, gdyby do bazy dodano flagi regionalne dla jednego kraju, podkreśliłoby to brak flag regionalnych dla innych krajów. Co więcej, organizacja nie może usunąć już raz dodanego emoji, a jedynie je zaktualizować. Trudno zatem oczekiwać od niej dodania do listy emoji kompletnie nowej flagi, która wkrótce mogłaby przestać istnieć. Warto w tym miejscu przypomnieć, że flaga może być znakiem rozpoznawczym nie tylko państwa, ale również organizacji, miasta, oddziałów wojsk i nie tylko.