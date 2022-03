Ekspansja Allegro na Unię Europejską. Firma przejęła zagraniczne aktywa Mall Group i WE|DO

Pobieranie u tego użytkownika waha się w przedziale od kilku do ponad 300 Mb/s / Foto: Doowle @ Reddit

WE|DO oraz Mall Group częścią Allegro, to daje nowe możliwości w zagranicznej części biznesu

Zmianę języka, waluty i kraju dostawy można też wymusić, nawet jeśli strona ustali poprzez IP naszą lokalizację na terenie Polski (dokonujemy tego przez menu dostępne z poziomu ikony flagi na górze strony). To udogodnienie dla obcokrajowców przebywających w naszym kraju. Wysyłka zakupionych towarów w do 24 krajów Unii Europejskiej ma być realizowana w ciągu 2-3 dni.Dodatkowo 1 kwietnia dojdzie do zamknięcia transakcji przejęcia czeskiego WE|DO oraz firmy Mall Group przez polskie Allegro. Kwota opiewa na 881 milionów Euro, czyli przy obecnym kursie ponad 4,14 miliardy złotych. W skład kupionych aktywów wchodzi system e-commerce oraz logistyka w Czechach, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech i Polsce. Co istotne, przejmowane biznesy mają naprawdę dobrą pozycję na zagranicznych rynkach e-commerce. Chociażby 9 proc. w Czechach i 24 proc. w Słowenii. UOKiK wydał już zgodę na fuzję firm na początku miesiąca, więc nie powinno być żadnych problemów przez ostatnie dni przed formalnym zamknięciem transakcji.Źródło: Cashless.pl (1) (2) / własne / Foto tytułowe: Pixabay - własne