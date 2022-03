Anonymous udostępnili 35 000 tajnych dokumentów Centralnego Banku Federacji Rosyjskiej

Haktywiści z całego świata robią co mogą, aby sparaliżować działalność rosyjskich firm, agencji rządowych i instytucji. Blokowane są strony internetowe, dochodzi też do włamań na serwery w celu przechwycenia istotnych dokumentów i danych. O skutkach takich działań pisaliśmy już wielokrotnie, a właśnie pojawił się ciekawy wątek związany z Bankiem Centralnym Federacji Rosyjskiej (CBRF).Grupa Anonymous kilka dni temu pochwaliła się, że wykradła pokaźną bazę tajnych dokumentów , które zostaną udostępnione w ciągu 48 godzin. Oczywiście do takich deklaracji trzeba podchodzić z dużą dozą ostrożności, ponieważ już kilka razy zdarzyło się, że szumne zapowiedzi nie zostały zrealizowane. Jak jest tym razem?Na koncie The Black Rabbit World (@Thblckrbbtworld) pojawiły się dwa linki kierującej do hostingu MEGA. Udostępniono kilkadziesiąt gigabajtów plików, a wśród nich znajdują się archiwa ZIP, arkusze, dokumenty tekstowe, itd. Z pewnością znajdą się teraz osoby, które przeanalizują dziesiątki tysięcy dokumentów. Jeżeli pliki są prawdziwe, zainteresują się nimi również służby.