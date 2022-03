Wielkie czystki w Google Maps. To musiało nastąpić

Rok w pigułce.

Czytaj też:

Walka o wiarygodność Map Google w 2021 roku

Zobacz także:

Zablokowało lub usunęło ponad 95 milionów opinii naruszających zasady, z czego ponad 60 tysięcy zostało usuniętych z powodu przypadków związanych z COVID-19.

Usunęło ponad 1 milion recenzji, które zostały zgłoszone.

Dzięki ciągłemu doskonaleniu uczenia maszynowego, technologie i zespoły zablokowały lub usunęły ponad 190 milionów zdjęć i 5 milionów filmów, które były rozmazane, niskiej jakości lub naruszały zasady dotyczące treści.

"Wiedza na temat lokalnych uwarunkowań, którą wnosi nasza globalna społeczność, to ogromna część tego, co sprawia, że Mapy Google są czymś więcej niż tylko narzędziem nawigacyjnym. Nadal będziemy inwestować w to, by te informacje były aktualne i wiarygodne, aby użytkownicy i użytkowniczki mogli odkrywać informacje o otaczającym ich świecie"

Google opublikowało na swoim blogu interesujący wpis związany z tym, jak firma dba o wiarygodność informacji na Mapach Google. Moderowanie treści jest o tyle trudne, że to użytkownicy usługi odpowiadają za dodawane w nich dane. Korporacja z siedzibą w Mountain View podaje, że każdego dnia internauci do Google Maps przesyłają około... 20 milionów informacji.Przy takim natłoku publikacji niezwykle ważnym jest zwalczanie nadużyć i troska o rzetelność przekazywanych treści. Moderatorom pomaga w tym technologia uczenia maszynowego. Google podaje, że mniej niż jeden procent treści wyświetlanych w Mapach jest oszukańcza lub obraźliwa. W 2021 roku gigantycznym wyzwaniem okazały się m.in. edycje zawierające fałszywe informacje o firmach. Było ich ponad 100 milionów. To nie wszystko.Z Map Google w 2021 roku usunięto 7 milionów fałszywych Profili Firmy, powstrzymano ponad 12 milionów prób ich utworzenia oraz 8 milionów prób weryfikacji przez oszustów Profili Firm, które nie należały do nich. W dobie pandemii COVID wiele osób chciało zaszkodzić firmom przestrzegającym obostrzeń i publikującym informacje na ten temat w Mapach. Zabezpieczono ponad 100 tysięcy profili firm po wykryciu podejrzanej aktywności i prób nadużyć.W 2021 roku Google:- czytamy.Źródło: Google