T-Mobile i Heyah z darmowymi 100 GB na kartę dla obywateli Ukrainy

Bogaty pakiet internetowy od T-Mobile i Heyah dla Ukraińców przebywających w Polsce

Od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę, kolejne firmy z branży szeroko rozumianej technologii IT i telekomunikacji oferują pomoc obywatelom kraju zza naszej wschodniej granicy. Tym razem T-Mobile w formie darmowego całkiem pokaźnego pakietu danych komórkowych.Klienci z Ukrainy, którzy zdecydują się wybrać starter T-Mobile na kartę (taryfa GO!) lub Heyah na kartę (taryfa Dniówka), mogą otrzymać dodatkowy pakiet internetowy na 100 GB ważny przez 14 dni. Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie prasowym T-Mobile - "Od ponad trzech tygodni staramy się zapewnić przybywającym do naszego kraju Ukraińcom i Ukrainkom wsparcie i ułatwić im komunikację oraz dostęp do internetu mobilnego. W punktach recepcyjnych, na granicy oraz na dworcach nasi wolontariusze oraz przedstawiciele handlowi rozdają bezpłatne startery T‑Mobile na kartę i Heyah na kartę. Teraz wraz ze starterem osoby z Ukrainy mogą otrzymać również bezpłatnie voucher, przygotowany w języku ukraińskim, na pakiet 100 gigabajtów, ważny przez 14 dni na terenie Polski."