Ukraińcy dzięki SI powiadamiają rodziny zmarłych rosyjskich żołnierzy i mówią prawdę o wojnie

SI porównuje rosyjskich żołnierzy do zdjęć serwisów społecznościowych, zawiadamia bliskich o ich losie

Wicepremier Ukrainy Michaił Fedorow piastujący też stanowisko Ministra Cyfryzacji, poinformował na swoim oficjalnym facebookowym profilu, że kolejny raz w ciągu miesiąca wykorzystano do ważnego projektu mechanizmy rozpoznawania twarzy bazujące na sztucznej inteligencji. Wcześniej system CRM obsługiwał działania Action Contact Center w Diia. Pozwalał na dopasowanie danych biometrycznych ukraińskich obywateli (zdjęć twarzy) w celu korzystania z łatwej autoryzacji w Diia. To rządowa platforma w pewnym sensie porównywalna do naszego mObywatela i możliwości Profilu Zaufanego. Tym razem ta sama SI pomaga przeciwdziałać rosyjskiej propagandzie.Na podstawie twarzy poległych rosyjskich żołnierzy, algorytm porównuje je z zasobami serwisów społecznościowych (zapewne wykorzystuje do tego Facebooka, VKontakte czy inne usługi) i dopasowuje profile. Później o śmierci zawiadamiana jest rodzina i przyjaciele zmarłego. Przygotowano też autodialer specjalnie do kontaktu z bliskimi rosyjskich żołnierzy.