Rosjanie masowo pobierają strony Wikipedii w obawie o blokadę

Liczba pobrań w ostatnim czasie gigantycznie wzrosła.

Fala pobrań rosyjskojęzycznej Wikipedii

„Coś podobnego miało miejsce w 2017 roku, gdy Turcja zablokowała Wikipedię.”

„Tutaj mamy jednak do czynienia z zupełnie inną skalą.”

Czarne chmury nad Wikipedią w Rosji

Podczas trwającej inwazji na Ukrainę, Rosja stara się nakładać coraz większą kontrolę na media i inne źródła informacji w swoim kraju. W związku z tym przynajmniej niektórzy rosyjscy internauci zdają sobie sprawę z tego, że niektóre zasoby internetowe mogą wkrótce zniknąć z Rosji lub stać się tam trudno dostępne. Rząd Putina uznał już należące do Meta Facebooka i Instagrama za organizacje ekstremistyczne, po czym je zablokował i na tym zapewne nie koniec.Jak wiadomo, tak jak w innych miejscach na świecie, tak i w Rosji ludzie korzystają w Internecie nie tylko z mediów społecznościowych. Jednym z serwisów, który niemal na całym świecie stanowi dla internautów nieodłączną część Internetu, jest Wikipedia. W obawie o to, że Wikipedia wkrótce zostanie w Rosji zablokowana, liczni Rosjanie zaczęli masowo pobierać kopie zapasowe Wikipedii i zapisywać je na swoich dyskach.Przedstawiciele amerykańskiego magazynu internetowego Slate, zajmującego się bieżącymi wydarzeniami oraz kulturą, skontaktowali się niedawno z 32-letnim użytkownikiem rosyjskojęzycznej Wikipedii o pseudonimie Alexander. Alexander jest jedną z wielu osób, które w ostatnim czasie na wszelki wypadek pobrały kopię zapasową Wikipedii. W jakim celu? Aby w razie blokady serwisu wciąż mieć dostęp do „rzetelnych i neutralnych źródeł informacji, niezależnych od Kremla”.Okazuje się, że takich osób jak Alexander jest w Rosji całe mnóstwo. Dane sugerują, że gdy pojawiło się zagrożenie ocenzurowania Wikipedii, Rosjanie zaczęli pobierać kopię zapasową rosyjskojęzycznej Wikipedii o 4000% częściej niż jeszcze w styczniu bieżącego roku. W pierwszej połowie marca odnotowano 105 889 pobrań. Warto wspomnieć, że plik kopii zapasowej rosyjskojęzycznej Wikipedii waży niemało, bo 29 gigabajtów.W tej chwili w żadnym innym kraju kopia zapasowa Wikipedii nie jest pobierana tak często, jak w Rosji. Jak poinformował Stephane Coillet-Matillon z Kiwix, organizacji umożliwiającej pobieranie kopii zapasowych Wikipedii, pobrania z Rosji odpowiadają teraz za 42% ruchu na serwerach Kiwix, podczas gdy w 2021 roku odpowiadały za 2%., powiedział Coillet-Matillon.Póki co Rosja Wikipedii nie zblokowała, mimo gróźb. Roskomnadzor podobno ostrzegał o potencjalnym zamknięciu Wikipedii ze względu na rosyjskojęzyczny artykuł dotyczący inwazji na Ukrainę, który nie pasował do narracji Kremla. Niektórzy obawiają się, że prędzej czy później zapowiedź ta zostanie zrealizowana, albowiem dla Kremla Wikipedia najwyraźniej jest cierniem w oku. W ostatnim czasie w Rosji aresztowano chociażby zasłużonego edytora rosyjskiej Wikipedii, za rzekome rozpowszechnianie „fałszywych, antyrosyjskich treści”.Należy zaznaczyć, że na rosyjskiej Wikipedii niewątpliwie jest wiele treści zgodnych z rosyjską propadandą. To dlatego, że sam Kreml zdaje się rosyjskojęzyczną Wikipedię edytować. Nie ma on nad nią jednak pełnej kontroli i między innymi dlatego w 2015 roku zablokował Wikipedię na jeden dzień, po tym gdy Wikimedia Rosja nie zgodziło się na usunięcie z serwisu stron poświęconych marihuanie.Źródło: Slate / fot. tyt. Canva