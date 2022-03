Grupa Anonymous w akcji. Włamali się do Banku Centralnego Rosji

"Zespół Anonymous rozbił Bank Centralny Rosji. Ponad 35 000 plików z tajnymi danymi zostanie opublikowanych w ciągu 48 godzin"

Hakerzy związani z grupą Anonymous robią co mogą, aby utrudnić działalność i skompromitować kluczowe rosyjskie firmy oraz instytucje. Cyklicznie dochodzi do ataków hakerskich, a do sieci trafiają tysiące tajnych dokumentów.Grupa pochwaliła się na Twitterze: