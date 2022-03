Zmarł twórca GIF. Stephen Wilhite miał 74 lata

Smutna wiadomość.

Zdecydowana większość internautów wie, czym są GIF-y. Określenie animowanych obrazków wzięło się od nazwy Graphics Interchange Format, formatu graficznego stworzonego w 1987 roku przez firmę CumpuServe. Jednym z jego najbardziej zasłużonych twórców był Stephen Wilhite. Dziś dowiedzieliśmy się, że Stephen Wilhite zmarł w wieku 74 lat. Wiadomość przekazała jego żona, Kathaleen.Stephen Wilhite zmarł na COVID w ubiegłym tygodniu w wieku 74 lat. Informację o śmierci przekazała redakcji The Verge jego żona. Jego bliscy na internetowej stronie pożegnalnej napisali, że pomimo wszystkich swoich zasług, Wilhite był skromnym, dobrym i uprzejmym człowiekiem.Stephen Wilhite pracował nad formatem GIF, używanym w dzisiejszym Internecie głównie do wyrażania reakcji i przekazywania w wiadomościach żartów, gdy był zatrudniony w CompuServe w latach 80-tych. Chociaż GIF-y są dziś synonimem animowanych internetowych memów, powód stworzenia formatu był zupełnie inny. CompuServe wprowadził je pod koniec lat 80. jako sposób na dystrybucję "wysokiej jakości grafiki o wysokiej rozdzielczości" w kolorze, w czasach, gdy prędkości Internetu były naprawdę niewielkie w porównaniu z dzisiejszymi.– powiedziała Kathaleen.W wywiadzie dla "Timesa" Wilhite powiedział, że jednym z jego ulubionych GIF-ów jest mem z tańczącym dzieckiem, który stał się popularny, zanim memy stały się czymś powszechnym.Stephen Wilhite przeszedł na emeryturę na początku 2000 roku i spędzał czas podróżując, biwakując i budując modele pociągów w swojej piwnicy.Źródło: The Verge