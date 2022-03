Starlink zwiększa ceny za usługę. Misja SpaceX na Marsa sama się nie sfinansuje

Taka prawda.



SpaceX po raz pierwszy podwyższa ceny, które trzeba będzie zapłacić za możliwość skorzystania z internetu satelitarnego Starlink. To również pierwsza taka zmiana, która pojawiła się od października 2020 roku - wtedy też Starlink otworzył się na klientów komercyjnych.



Ile trzeba będzie teraz zapłacić?



Starlink będzie (niestety) droższy



SpaceX rozesłało maila do swoich klientów, w którym to informuje ich o ogólnej podwyżce cen - jako przyczynę, firma Elona Muska podaje presję inflacyjną oraz zmiany na rynku. Pytanie: ile trzeba będzie zapłacić po zmianach?











fot. Aurednich - Unsplash.com



Przeliczając te kwoty na złotówki (~2570zł i ~470zł) wygląda na to, że Starlink staje się bardzo drogi. Owszem, w przypadku osób mieszkających na terenach, na których rozwiązanie Elona Muska będzie jedyną alternatywą, cena pewnie dalej pozostanie do “przełknięcia”.



No cóż, powszechnie wiadomo, że Starlink i pieniądze zarabianie na internecie satelitarnym będą wykorzystywane przez SpaceX do rozwoju technologii pozwalającej na lot w kierunku Marsa.



Jak zwykle - zapłacą za to przeciętni użytkownicy.



Próbując uzasadnić swoją podwyżkę cen, SpaceX informuje, iż od momentu uruchomienia Starlink w wersji beta w październiku 2020 roku firma potroiła liczbę satelitów na orbicie, czterokrotnie zwiększyła liczbę stacji naziemnych i stale ulepsza swoją sieć, aby zapewnić możliwie najszybsze połączenie z internetem.

Co ciekawe, zmiana cen dotyczy także osób, które wpłaciły już swoje depozyty - w tym przypadku będą oni musieli dopłacić i przesłać dodatkowe pieniądze do SpaceX. Na swojej stronie firma Elona Muska podaje, że realizacja zamówień może potrwać nawet sześć miesięcy lub dłużej. Nowa cena subskrypcji zacznie obowiązywać od 22 kwietnia 2022 roku.