Demonetyzacja twórców na YouTube nie przynosi pożądanych rezultatów

Wygląda na to, że w ramach swojej polityki YouTube zbyt łagodnie podchodzi do twórców publikujących „problematyczne” treści. Najnowsze badania przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców pokazują bowiem, demonetyzacja nie jest karą przynoszącą pożądane rezultaty. Z czego to wynika?YouTube od dawna wykorzystuje groźbę demonetyzacji, by zachęcać twórców do przestrzegania regulaminu platformy. Niejeden użytkownik, który publikował treści będące na granicy złamania zasad (lub przekraczające tę granicę) na przestrzeni lat stracił możliwość zarabiania bezpośrednio przez YouTube. Jak jednak wyjaśniają uczeni z Cornell Tech w Stanach Zjednoczonych i Politechniki Federalnej w Lozannie (EPFL) w Szwajcarii, od dłuższego czasu stosowanie tej metody ma niewielki sens. To dlatego, że zdemonetyzowani twórcy mają dostęp do innych platform umożliwiających im zarabianie pieniędzy – platform takich jak Patreon.Ba, badacze odkryli, że youtuberzy dzielący się ekstremalnymi i „problematycznymi” treściami znacznie częściej korzystają z platform pokroju Patreona niż ich rówieśnicy, którzy takich treści nie publikują. Zgodnie z ich ustaleniami 61% kanałów z ekstremalnymi treściami korzystało z alternatywnego źródła przychodów, w porównaniu do 18% z ogółu kanałów.Dodatkowo naukowcy dowiedzieli się, że demonetyzacja kanału zwykle powoduje, iż jego właściciele zaczynają produkować jeszcze więcej materiałów, a nie mniej. Co więcej, ich treści zwykle stają się jeszcze bardziej polaryzujące i ekstremalne niż dotychczas, ponieważ zaczynają kierować je do „zaangażowanych odbiorców”, a nie przeciętnego użytkownika YouTube., badacze piszą w swojej pracy.Jak wiadomo, platformy takie jak Patreon czy Patronite raczej nie znikną. Z resztą nie powinny. W końcu umożliwiają one zarabianie i takim twórcom, którzy publikują przyjazne treści. Dlatego YouTube musi wziąć sobie omówione badania do serca i zrozumieć, że demonetyzacja nie rozwiązuje żadnych problemów, a wręcz rodzi nowe.Jakie kroki tak dokładnie powinien podjąć YouTube? Po pierwsze platforma powinna uniemożliwić, albo przynajmniej utrudnić udostępnianie filmów zawierających ekstremalne treści w innych serwisach i usługach, tak aby te filmy miały jak najmniej odbiorców. Jeśli to nie poskutkuje, wypadałoby rozważyć dodatkowe rozwiązania.Źródło: arXiV , fot. tyt. Canva