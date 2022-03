Allegro utrudnia wyszukiwanie od najtańszych przedmiotów. Zobacz, na co uważać

Dziwna praktyka.

Wyszukiwanie na Allegro nie działa tak, jak powinno

"(...) W wyszukiwaniach uwzględniamy dopasowanie kontekstowe oferty do frazy, jakiej szuka kupujący - jeśli posortuje wyniki wyszukiwania według:

ceny: od najniższej

ceny: od najwyższej

ceny z dostawą: od najniższej

ceny z dostawą: od najwyższej

popularności: największa

Do powyższych sortowań dodaliśmy element jakościowy dopasowania ofert do frazy - czyli taki, który bazuje na zachowaniach użytkowników.

Dzięki temu lepiej dopasujemy wyniki wyszukiwania do tego, czego klient faktycznie szuka.

Zmiana dotyczy zarówno ofert promowanych na listach ofert, jak i niepromowanych (...)"

"(...) Zmiana oparta jest na zachowania użytkowników - oznacza to, że np. oferta z niższą ceną może być niżej na liście w wynikach wyszukiwania, jeśli np. znajduje się w kategorii, z której użytkownicy rzadziej kupują szukając danej frazy."

Allegro to najpopularniejsza w Polsce platforma zakupowa i nie ma w tym większego zaskoczenia. Jej właściciele robili wiele na przestrzeni lat, aby była naprawdę przyjemna w obsłudze, ale nie znaczy to wcale, że jest idealna. Podróbki na Allegro to tylko jeden z jej problemów. Innym jest jak się okazuje... wyszukiwarka. Ta mówiąc krótko wprowadza internautów w błąd, nie ostrzegając przed tym w wyraźny sposób.Na problem zwrócił uwagę użytkownik serwisu Wykop.pl o pseudonimie. Poinformował on, że Allegro stosuje własny algorytm sortowania według ceny, nie kierując się jedynie wyznaczonym przez internautę kryterium ceny, ale też... własnym kryterium jakościowym. Problem polega na tym, że nie informuje o tym w należyty sposób.Wyobraźcie sobie, że chcecie kupić po prostu najtańszy produkt, dajmy na to kartę graficzną GeForce RTX 3070 Ti. Może się okazać, że sortując produkty od najtańszych na początku, najtańsza oferta może zagościć gdzieś w środku stawki. Dlaczego? Wszystko przez specjalny algorytm Allegro, mający teoretycznie uprzyjemnić Wam życie.Praktykę Allegro potwierdza pracownik w odpowiedzi na zadane przez wykopowicza pytanie.W dalszej kolejności dowiadujemy się tego, czym jest "dopasowanie kontekstowe":