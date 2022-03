Napisał samolotem co myśli o Putinie. Wszystko uwiecznił Flightradar24

Pilot przekazał prezydentowi Rosji pozdrowienia.

SPWIX odbył lot z pozdrowieniami dla Władimira Putina

Pamiętacie może jeszcze, gdy z końcem lutego luksusowy jacht Graceful, należący do prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, niespodziewanie zmienił nazwę kodową na FCKPTN ? Była to rzekomo sprawka haktywistów z Anonymous, którzy dzięki podmienieniu danych w systemie identyfikacji o nazwie AIS (Automatic Identification System) nie tylko zmienili jego wywołanie, ale także cel podróży na piekło. Teraz Władimira Putina postanowił pozdrowić polski pilot.Mówiąc delikatnie, Władimir Putin nie cieszy się zbyt wielką estymą, zwłaszcza od momentu, w którym rozkazał wojskom Rosji zaatakować Ukrainę 24 lutego 2022 roku. Na Rosję nakładane są kolejne sankcje, firmy wycofują swoją działalność z tego kraju, a zwykli obywatele robią co w ich mocy, aby pomóc uchodźcom i wyrazić swój sprzeciw wobec barbarzyńskiej postawy Rosjan. Pilot awionetki Tecnam P2002 JF Sierra o numerze rejestracyjnym SP-WIX odbył dziś nietypowy lot... albo odpowiednio zabawił się transponderem.W serwisie FlightRadar 24 widać, że maszyna poderwała się z Poznania na liczący 3,5 godziny lot w jednym celu. Trasa przelotu układa się w napis FCKPUTIN, którego rozszyfrowanie pozostawiam czytelnikom. Pod napisem znalazł się jeszcze obraźliwy symbol.