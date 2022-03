Netflix chce Twoich pieniędzy za to, że dzielisz się kontem. A co, kiedy inni zaczną prosić o to samo?

Zmiany na rynku mogą nadejść szybciej niż sądzimy.

Skala jest spora





fot. Venti Views - Unsplash

Netflix tworzy na potęgę - a to kosztuje





fot. Glenn Carsters Peters - Unsplash

Co jeśli konkurencja zrobi to samo?





Dlaczego?Trzy lata temu okołow USA korzystało z hasła innej osoby do oglądania materiałów wideo. W przeszłości szef Netflixa, Reed Hastings twierdził, że dzielenie się hasłem przez użytkowników jest według niego “czymś dobrym”. Czasy się jednak zmieniły, Netflixa zaczęła gonić konkurencja wyrastająca niczym grzyby po deszczu.Dla firmy nadszedł również krytyczny moment w rozwoju, który zadecyduje o dalszej ścieżce Netflixa oraz realizacji wszystkich pomysłów planowanych w kuluarach przedsiębiorstwa. Przedstawiciele firmy jasno dają do zrozumienia, że w chęci pobierania osobnej opłaty za dzielenie się dostępem do konta chodzi o nic innego, jak tylko i wyłącznie dodatkowe pieniądze.To było do przewidzenia.Zasada jest prosta: mniej osób płacących za abonament, to mniej autorskich, oryginalnych produkcji. Dwa lata temu Netflix wydał na produkcję swoich oryginalnych treści prawie 12 miliardów dolarów. W 2021 roku miało to być już 17 miliardów dolarów. 2022? Można się spodziewać, że dobijemy do 20 miliardów.Netflix musi wydawać coraz więcej pieniędzy, bo po plecach depcze mu Amazon Prime Video, Paramount+, Disney+ czy HBO Max, które niedawnoKonkurencja jest dobra, ale w tym przypadku zmusza Netflixa do dość drastycznych kroków. Po pierwsze, firma, po drugie - chce wprowadzić dodatkowe opłaty poza standardową, miesięczną płatnością.Produkcja oryginalnego contentu kosztuje, ale w dobie tak silnej konkurencji Netflix stąpa po cienkim lodzie. Bardzo łatwo będzie bowiem dodatkowymi opłatami zniechęcić do siebie klientów.To sytuacja trochę… patowa?Netflix na podstawie adresu IP może łatwo sprawdzić skąd loguje się użytkownik przypisany do wybranego konta. Nietrudno zauważyć, że nieraz z jednego konta korzysta kilku użytkowników oddalonych od siebie o setki kilometrów. Jeśli firmie udałoby się zablokować ten proceder, sytuacja będzie przełomowa.Pytanie tylko… co jeśli konkurencja Netflixa zachowa się tak samo i również zacznie pobierać pieniądze za udostępnienie hasła innej osobie? Kilka platform pracuje już nad podobnymi ograniczeniami - nie tylko w świecie streamingu.Netflixowi wystarczy mała zmiana regulaminu. Nam przysporzy to dodatkowych wydatków.I co teraz?