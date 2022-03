VKontakte zhakowane. 12 milionów Rosjan otrzymało tajemniczą wiadomość

Nie wiadomo, kto przeprowadził atak.

VKontakte zhakowane

Vkontakte, czyli taki rosyjski Facebook, rozesłał wiadomość na temat wojny do swoich użytkowników. Nie z własnej woli. Ktoś miał przejąć zewnętrzą usługę która umożliwiła wysłanie wiadomości do użytkowników.



"Dziś jest dwudzesty piąty dzień wojny Putina z Ukrainą. W tym czasie armia rosyjska zamieniła w ruinę wiele spokojnych miast, zniszczyła ponad 3500 obiektów infrastruktury cywilnej. Dziesiątki tysięcy zwykłych ludzi zostało rannych, zginęło ponad 5 tysięcy, w tym ponad 100 dzieci. Nie da się obliczyć dokładnej liczby zwłok. Ta zbrodnicza agresja musi zostać powstrzymana, a sprawcy ukarani.

Żadne z przydzielonych zadań "operacji specjalnej" nie zostało zrealizowane, Ukraińcy zebrali się i jednym impulsem odparli agresora. Zniszczone zostały setki jednostek rosyjskiego sprzętu wojskowego, dziesiątki tysięcy żołnierzy rosyjskich zostało rannych. 560 dostało się do niewoli, a ponad 11 tysięcy zakopano na ziemi ukraińskiej. Nikt nie śpieszy się ze zbieraniem ciał.

Radina cię opuści, synu. Zawsze.

Rosyjska gospodarka została zniszczona. Naprzód - zaległość, izolacja, bieda i głód, w porównaniu z którymi lata 90. wydają się bajką. Putin jest osaczony i nie cofnie się, w imię swoich celów gotów jest iść do końca i rozpętać wojnę nuklearną - wojnę, w której nie będzie zwycięzców.

Jeśli teraz nie zatrzymasz wojny, jutro przyjdzie do twojego domu. Wychodźcie codziennie.

Vkontakte został zhakowany. Wszystkie dane osobowe, posty i korespondencja użytkowników zostały przesłane i przekazane właściwym organom. Każda twoja wiadomość z poparciem rosyjskich okupantów lub literą Z na zdjęciu profilowym może zostać zinterpretowana jako przestępstwo, które nie ma przedawnienia."

Rosjanie nie mają już dostępu do Facebooka , gdyż zablokował go tamtejszy Roskomnadzor , urząd sprawujący pieczę nad telekomunikacją i Internetem oraz odpowiedzialny za cenzurę. To dla większości Rosjan żadna strata - wiodącym medium społecznościowym w Federacji Rosyjskiej jest bowiem VKontakte.