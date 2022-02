Miska ryżu Morawieckiego nową ulicą w Lublinie - na Mapach Google

Internauci w akcji.

Miska ryżu Morawieckiego ulicą w Lublinie

Polscy internauci nie ustają w trollowaniu za pomocą Map Google. Jakiś czas temu na Google Maps zaroiło się od ulic Imperatora Kaczafiego , które miały swoją nazwą nawiązywać do autorytarnych zdaniem wielu Polaków ambicji prezesa PiS. Minęło zaledwie kilka tygodni, a na mapie Lublina powstała ulica Inflacji Morawieckiego . Teraz w stolicy województwa i powiatu lubelskiego zagościła ulica o nazwie... Miska ryżu Morawieckiego.W Lublinie odcinek ul. Rycerskiej na Mapach Google zmienił nazwę na "Miska Ryżu Morawieckiego". Oczywiście nie jest to faktyczna zmiana na poziomie administracyjnym, a tylko żart internautów, mogących nanosić zmiany w obrębie Google Maps. Jeśli ktoś doda taką zmianę, a inny użytkownik o odpowiednio wysokim poziomie lokalnego przewodnika ją zatwierdzi, to... efekt będzie widoczny dla innych użytkowników.