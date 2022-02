Koniec Facebooka i Instagrama w Europie - straszenia ciąg dalszy

Co by to było?



Jak bumerang powraca temat kwestii przechowywania przez firmę Meta danych użytkowników serwisów Facebook i Instagram. Organom Unii Europejskiej od dłuższego czasu nie podoba się to, że dane internautów z tego obszaru są trzymane na serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. Po raz kolejny pojawiają się głosy, że internetowy gigant wycofa swoje kluczowe usługi z Europy.



Facebook i Instagram niedostępne w Unii Europejskiej?

Jeśli Meta nie otrzyma stosownej możliwości przesyłania, przechowywania i przetwarzania danych swoich europejskich użytkowników na serwerach w USA, Facebook i Instagram mogą zostać zamknięte w całej Europie, ostrzegła firma w swoim corocznym raporcie. To właśnie z niego dowiedzieliśmy się, że



Kluczową kwestią dla Meta jest transatlantycki transfer danych, regulowany za pomocą tak zwanej Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i innych porozumień, których Meta używa lub używała do przechowywania danych europejskich użytkowników na amerykańskich serwerach. Obecne umowy umożliwiające przesyłanie danych są obecnie pod ścisłą kontrolą w UE.



Jak bumerang powraca temat kwestii przechowywania przez firmę Meta danych użytkowników serwisów Facebook i Instagram. Organom Unii Europejskiej od dłuższego czasu nie podoba się to, że dane internautów z tego obszaru są trzymane na serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. Po raz kolejny pojawiają się głosy, że internetowy gigant wycofa swoje kluczowe usługi z Europy.Jeśli Meta nie otrzyma stosownej możliwości przesyłania, przechowywania i przetwarzania danych swoich europejskich użytkowników na serwerach w USA, Facebook i Instagram mogą zostać zamknięte w całej Europie, ostrzegła firma w swoim corocznym raporcie. To właśnie z niego dowiedzieliśmy się, że Facebook traci użytkowników , co błyskawicznie przełożyło się na spadek akcji Meta.Kluczową kwestią dla Meta jest transatlantycki transfer danych, regulowany za pomocą tak zwanej Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i innych porozumień, których Meta używa lub używała do przechowywania danych europejskich użytkowników na amerykańskich serwerach. Obecne umowy umożliwiające przesyłanie danych są obecnie pod ścisłą kontrolą w UE.