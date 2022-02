Zamknięto internetowe forum z danymi do popełniania przestępstw

Skuteczna akcja policji.

Forum internetowe ułatwiało przestępstwa

Polska policja coraz mocniej interesuje się działalnością Polaków w sieci. Efektem tego było chociażby zamknięcie serwisów Roksa.pl oraz Odloty.pl , a także aresztowanie ich właścicieli i postawienie im zarzutów kuplerstwa. Teraz Komenda Stołeczna Policji informuje o zatrzymaniu trzech mężczyzn, w tym jednego nieletniego, w związku z prowadzeniem forum internetowego z danymi wykorzystywanymi do popełniania przestępstw.Policjanci z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji poinformowali o zatrzymaniu trzech mężczyzn w wieku 16, 40 i 56 lat. Prowadzili oni forum stanowiące bazę do wymiany danych, które następnie były wykorzystywane do popełniania przestępstw. Udostępniali w sieci nielegalnie pozyskane loginy i hasła internautów, a także wytwarzali szkodliwe programy komputerowe, które oferowali innym użytkownikom forum.