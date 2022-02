Popupy ze zgodami na przetwarzanie danych nielegalne w UE!

Zaskakujące orzeczenie.

Nie zapewnia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych (art. 5 ust. 1 lit. f i 32 RODO).

Nie żąda w prawidłowy sposób wyrażenia zgody i opiera się na podstawie prawnej (uzasadniony interes), która jest niedopuszczalna ze względu na poważne ryzyko, jakie stwarza śledzenie reklam online (art. 5 ust. 1 lit. a i art. 6 RODO).

Nie zapewnia przejrzystości co do tego, co stanie się z danymi osób (art. 12, 13 i 14 RODO).

Nie wdraża środków zapewniających, że przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z RODO (art. 24 RODO).

Nie spełnia wymogu "ochrony danych już w fazie projektowania" (art. 25 RODO).st

Koniec wyskakujących okienek w Unii Europejskiej?

Unia Europejska najpierw nakazała wyświetlać tego rodzaju komunikaty, teraz uznano je za niezgodne z prawem. | Źródło: mat. własnyDostrzeżono również to, że pop-upy irytują internautów, co mogło wpływać na ich decyzję o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.ICCL podsumowała to, w jaki sposób TCF narusza RODO:Wyrok wiąże się z grzywną w wysokości 250 000 euro (ok. 1,141 mln złotych), która blednie w porównaniu z innymi postawieniami. Reklamodawcy będą musieli usunąć wszystkie dane zebrane za pomocą wyskakujących okienek, co - jeśli wyrok się uprawomocni - wpłynie na ponad 1000 firm, w tym Amazon, Google, Meta i Microsoft.Czy to oznacza koniec spamu w postaci wyskakujących okienek w krajach UE? Prawdopodobnie... nie. System najpewniej zostanie po prostu zmodyfikowany. Do tego czasu jednak, po uprawomocnieniu się wyroku, zostanie wycofany.Źródło: ICCL