Ceny domów w metaverse będą tak absurdalne jak w rzeczywistości. Kupisz sobie jeden?

Wartość cały czas rośnie.





Platformy dla wirtualnych nieruchomości już istnieją





fot. Carl Nenzen Loven - Unsplash

Branżowy raport ujawnił, iż transakcje na rynku nieruchomości w metaverse przekroczyły w 2021 roku wartość 500 milionów dolarów. Co ciekawe, te liczby będą tylko i wyłącznie rosnąć. Sytuację przyspieszyło ogłoszenie przez Facebooka powstanie firmy-matki Metaverse, która będzie odpowiedzialna za przeniesienie naszego życia do wirtualnej rzeczywistości.Meta nie jest jedyną firmą, która planuje rozgościć się w metaverse . Podobne plany ma również Microsoft czy chińskie Baidu.Za sprzedaż wirtualnych nieruchomości w metaverse odpowiedzialne są takie platformy, jak Decentraland, Sandbox, Cryptovoxels oraz Somnium. To właśnie w tych miejscach odnotowano rekordowe kwoty sprzedaży. Raport Republic Realm zdradza, że 500 milionów dolarów uzyskane w 2021 roku to kwota, która co najmniej podwoi się na przestrzeni 2022 roku.Oprócz wirtualnych działek wykupionych do organizowania wirtualnych wydarzeń w metaverse użytkownicy kupują także między innymi cyfrowe jachty. O ile patrząc z boku faktycznie ciężko to zrozumieć, tak nie ma się co dziwić. Kiedy za kilka lat metaverse stanie się bardziej popularny, najlepsze miejsca będa już zajęte.Wycena nieruchomości w metaverse rośnie z miesiąca na miesiąc. Prywatne wille o nazwie Fantasy Islands wykonane przez Republic Realm kosztowały 15 tys. dolarów w momencie startu. Teraz są wyceniane już na ponad 100 tys. dolarów.Analitycy przewidują, że trend kupowania cyfrowych aktywów na niespotykaną dotąd skalę będzie nie tylko przyspieszał, ale również utrzyma się przez cały 2022 rok. Oczekuje się, że do 2028 roku rynek nieruchomości w metaverse będzie rósł w tempie 31 proc. rocznie.Brzmi abstrakcyjnie, prawda? Ale przecież to samo można powiedzieć o obecnych cenach nieruchomości, z którymi przychodzi nam się mierzyć w rzeczywistości.Na ten moment nie wiadomo, jak dokładnie będzie można wykorzystać swoje cyfrowe posiadłości w metaverse. Zapewne w najbliższych latach nowe potrzeby zostaną szybko wykreowane przez firmy technologiczne.Źródło: CNBC / fot. Denys Nevozhai - Unsplash