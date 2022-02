KRRiT: youtuber i tiktoker to dostawcy VOD. Mają płacić podatek

Szaleństwo.

Influencer nagle stał się platformą VOD

"Jeżeli dany podmiot ma np. umowę z YouTube i platforma dzieli się z nim zyskiem z reklam, pokazuje w materiałach własne reklamy lub ma tzw. "product placement", bądź w inny sposób zarabia na swojej twórczości, to taka działalność będzie uznana przez KRRiT jako audiowizualna usługa medialna na żądanie"

Rząd wpadł na zupełnie nowy pomysł sięgnięcia do portfeli Polaków. Tym razem na celowniku znaleźli się youtuberzy, tiktokerzy, a także influencerzy działający na Twitchu i Facebooku. Osoby zarabiające na treściach wideo na popularnych platformach społecznościowych są od teraz, zgodnie z ustawą o radiofonii i kinematografii z sierpnia 2021 roku, traktowane jako... dostawcy usług medialnych na żądanie. Widzowie nie płacą im bezpośrednio za filmy? Nic nie szkodzi, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji mówi wprost: mają płacić.Już kilka lat temu polscy politycy zajęli się influencerami operującymi m.in na YouTube, każąc im odprowadzać podatki od pieniędzy zarobionych na reklamach i w ramach innego rodzaju współpracy. Nic w tym dziwnego, postępowanie to było ze wszech miar słuszne. Teraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała, że osoby czerpiące dochody z tworzenia treści wideo są dostawcami wideo na żądanie - muszą płacić dodatkowy podatek. Wystarczy, że kanał jest dostępny publicznie, a twórca zajmuje się nim w ramach swojej działalności gospodarczej.- komentuje rzeczniczka prasowa KRRiT Teresa Brykczyńska w rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl.W świetle przepisów twórcy powinni płacić daninę wynoszącą 1,5% ich przychodów z opłat od użytkowników (np. subskrypcji na Twitchu) lub reklam. Pod uwagę brana jest wyższa kwota. Z ponoszenia daninysą wyłącznie mikroprzedsiębiorcy i podmioty z liczbą odbiorców mniejszą od 1% użytkowników internetu szerokopasmowego w Polsce (ok. 85 tysięcy osób). Nie wiemy co rozumieć przez "odbiorców" - widzów wszystkich filmów? Jednego filmu? Subskrybentów?