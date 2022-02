Nielegalnie udostępniał telewizję satelitarną. Policja ostrzega internautów

Korzystającym również grozi kara.

Więzienie za współdzielenie Netfliksa?

Policjanci zabezpieczyli na miejscu zatrzymania sprzęt umożliwiający sharing. | Źródło: PolicjaNielegalne rozdzielenie uprawnień karty abonenckiej umożliwiło internautom korzystanie, zapewne z dodatkową opłatą, z usług na szkodę operatora telewizji. Co ważne, za popełnione przestępstwo 34-latek może trafić do więzienia nawet na 3 lata, ale zagrożone karą pozbawioną wolności są wszystkie osoby, którerozpowszechniany przez niego sygnał!Źródło: PolicjaNa podstawie art. 7 ust. 2 Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, za odbieranie programów telewizyjnych udostępnianych w ramach tzw. sharingu grozi grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności do roku. Jeżeli mężczyzna otrzymywał przelewy od internautów, ich namierzenie nie powinno być specjalnie trudne.Wiele osób zadaje sobie teraz z pewnością pytanie, czy w podobny sposób karane może być współdzielenie Netfliksa. Nie, za współdzielenia konta Netflix nikt Was nie umieści w więzieniu. W świetle prawa to zupełnie co innego - naruszacie tylko ogólne warunki użytkowania serwisu. Przynajmniej na razie. Wszystko tylko dlatego, że prawo własności intelektualnej od dawna nie nadąża za rozwojem technologii.Źródło: KWP we Wrocławiu