LEGO Company of Heroes? Prawie. Zapowiedziano licencyjne klocki polskiej firmy COBI

Polski COBI stworzy klocki przy współpracy z Relic Entertainment, miał już doświadczenie z Wargaming

Klocki COBI Company of Heroes 3 najpewniej zobaczymy jeszcze w tym roku na kanale COBI Expert

Niekwestionowanym światowym liderem w sprzedaży i produkcji klocków jest niewątpliwie LEGO. Jednak to nie jedyna firma, która tworzy klocki także w oparciu o licencje z gier czy filmów. Relic Entertainment zapowiedział właśnie oficjalną współprace z polską firmą COBI przy zestawach klocków z linii Company of Heroes.John Tabbernor z Relic Entertainment ogłosił, że przygotowywane są klocki inspirowane ich najnowszą grą. Jak stwierdził - "Widzieliśmy już niesamowite zestawy, nad którymi pracują, inspirowane Company of Heroes 3. Nie możemy się doczekać, aby wypuścić te zestawy wraz z COBI w późniejszym czasie jeszcze tego roku." Dodał też, żeby oczekiwać kolejnych informacji na temat gry Company of Heroes 3, której premiera przewidziana jest na 2022 rok. Wideo zostało zaprezentowane przez specjalizujący się w tematyce klocków COBI kanał pbricks na YouTube.Niestety nie otrzymaliśmy żadnych dodatkowych informacji czy zdjęć lub nawet syntetycznych renderów z zestawów COBI Company of Heroes. Mimo wszystko można mieć pewne podejrzenia, jak będą wyglądać. Klocki COBI są w miarę podobne do LEGO (poza zupełnie inaczej wyglądającymi ludzikami), a z drugiej strony firma już wielokrotnie prezentowała wojenne linie (jeden z takich zestawów "M4A3E8 Sherman Easy Eight" widać na głównym zdjęciu), do czego nie kwapią się Duńczycy. COBI wytwarzające swoje klocki w fabryce w Mielcu, ma na swoim koncie także współpracę z Wargaming na rzecz klocków World of Tanks czy World of Warships.Pewnych pierwszych poszlak na temat współpracy COBI i Relic Entertainment można było się doszukiwać już po jednym z materiałów wideo z kanału COBI Expert na YouTube. Prowadzący go Artur Machlowski piastujący stanowisko brand managera w COBI, transmitował na początku grudnia rozgrywkę w wersji alfa wspominanego Company of Heroes 3.Żeby było ciekawiej, Machlowskiemu mocno znane są tematy gier wideo. Wcześniej był menadżerem w takich polskich firmach jak nieistniejący już sklep CDP.pl (niegdyś należący do grupy CD Projekt, później wykupiony przez Merlin Group) czy Muve.pl (to z kolei sklep internetowy założony przez polskiego wydawcę Cenegę, ale formalnie nie jest już częścią CENEGA S.A.).Źródło: pbricks / własne / Foto tytułowe: Relic/COBI/własne