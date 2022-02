Policjant porwał i szantażował tradera kryptowalut

Historia jak z filmu.

Szybkie rozwiązanie sprawy

Inwesotrzy kryptowalutowi nie mają w ostatnim czasie lekkiego życia. Nie dość, że kolejne kraje wprowadzają regulacje dotyczące tego rodzaju aktywów , a rynek od pocżatku roku notuje spadki, to w niektórych miejscach na świecie ta profesja okazuje się być niebezpieczna dla życia. W Indiach złapano właśnie spraców porwania bogatego tradera, który był przetrzymywany i szantażowany przez prawie dobę. Co najciekawsze, okazuje się, że wśród porywaczy był także policjant specjalizujący się w cyberprzestępczości.Wiele wskazuje na to, że to właśnie dzięki pomocy mundurowego z Pune udało się dokonać porwania i to on był inicjatorem całej akcji. Dzięki informacjom zdobytym w pracy, wiedział gdzie mieszka trader Vinay Naik, posiadający portfel kryptowalutowy o wartości około 40 milionów dolarów.14 stycznia, policjant wraz z kilkoma wspólnikami, porwał mężczyznę z hotelu w Tathawade, a następnie więził, próbując wymusić przekazanie dostępu do portfela kryptowalutowego oraz równowartość 10 tysięcy dolarów. Nieszczęśliwie dla przestępców, porwanie zostało bardzo szybko zgłoszone przez przyjaciela ofiary, a służby natychmiast rozpoczeły akcję poszukiwawczą.