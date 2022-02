Pracownik Amazona ukradł karty graficzne, procesory i dyski za 273 tysiące dolarów

Co jakiś czas słychać w mediach o większych kradzieżach dokonywanych przez pracowników firm związanych z mniej więcej technologiczną branżą. W końcu w każdej grupie statystycznie znajdzie się jakiś nawet nikły odsetek oszustów. Jeśli skala procederu jest duża, to macierzysta firma nieuczciwego pracownika powinna szybko wykryć takie działanie. Amazon widać się nie popisał w tej materii, bo regularne kradzieże trwały przez aż 15 miesięcy i zapewniły Amerykaninowi niezłe dodatkowe źródło dochodu.W tym wypadku trudność zapewne polegała na tym, że szemrany proceder był prowadzony przez jednego z menadżerów magazynu Amazona z Charlotte w Północnej Karolinie (USA). Można przypuszczać, że dzięki pozycji miał więcej metod na zacieranie śladów i nieprzyciąganie uwagi do swoich przekrętów. 27-letni Douglas Wright nie tyle sam czy nawet ze wspólnikami wynosił towary z magazynów, co wygodnie przekierowywał paczki z zakupami na swój adres domowy. Przewoźnik dzięki zleceniom z Amazona sam dostarczał mu wykradziony towar.

Pracownicy magazynu sam nieświadomie pakowali sprzęt oszustowi, wszystko było w systemie / Foto: materiały prasowe Amazon

Maksymalna możliwa grzywna mniejsza niż wartość kradzieży, ale pamiętajmy jeszcze o więzieniu

Oszust dostawał karty graficzne, procesory, nośniki danych i innych sprzęt komputerowy o łącznej wartości 273 tysięcy dolarów, czyli około 1,1 miliona złotych, wprost do swoich drzwi. Później jak sam przyznał się, sprzedawał je pewnej hurtowni z Kaliforni, aby sobie "nieco dorobić". Zapewne wyjątkowo lukratywna w obecnych warunkach rynkowych była odsprzedaż kart graficznych. Mógł tego dokonać dzięki dostępowi do systemów komputerowych Amazona. Choć zastanawiające wydaje się, że przez tak długi czas udawało mu się oszukiwać Amazon.W końcu po 15 miesiąc sprawcę nielegalnego interesu udało się złapać dzięki wspólnemu śledztwu FBI i United States Postal Inspection Service (można ją nazwać wręcz federalną pocztową policją, jej inspektorzy noszą nawet naszywki podobne do policyjnych). Jeszcze nie wiadomo, kiedy sprawca zostanie osądzony przez amerykański wymiar sprawiedliwości. Wrightowi grozi grzywna w wysokości do 250 tysięcy dolarów (około miliona złotych). Teoretycznie mniej niż wartość skradzionego sprzętu, ale do tego trzeba jeszcze doliczyć karę więzienia do 20 lat.Źródło: PCMag / Foto tytułowe: Unsplash