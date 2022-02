Właściciel Odloty.pl zatrzymany. Strona z seksanonsami nie działa

Zagadka rozwiązana.

Właściciel Odloty.pl zatrzymany

"Na polecenie prokuratora Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku 31 stycznia zatrzymali założyciela i administratora portalu internetowego, za pośrednictwem którego publikowano ogłoszenia świadczenia usług o charakterze seksualnym"

"Wobec podejrzanego prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 300 tys. zł, dozoru policji i zakazu opuszczania kraju. Kara jaka może grozić podejrzanemu to 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności"

Odloty.pl zakończyły działalność 31 stycznia 2022 roku

"Szanowni Państwo

Z dniem 31.01.2022 r. portal Odloty.pl kończy działalność. W związku z tym nie przyjmujemy nowych ogłoszeń ani nie przedłużamy już istniejących. Prosimy nie robić wpłat na konto w Banku Millennium.

Prosimy również nie łączyć z naszą stroną nowo powstałych portali o podobnej tematyce.

Pozdrawiamy

Portal Odloty.pl"

Alternatywa dla Roksa.pl w postaci serwisu OdlotyPL została zamknięta z początkiem stycznia 2022 roku. Nikt nie wiedział dlaczego tak się stało, choć nie brakowało głosów sugerujących, że właścicielowi Odlotów mogły zostać postawione zarzuty podobne do tych, które otrzymali kierujący Roksą. Chodziło między innymi o kuplerstwo . Teraz serwis WP powołując się na swoje źródła potwierdza te spekulację. Dziennikarze donieśli, że szef Odloty.pl. usłyszał zarzutw celu uzyskania korzyści majątkowej.Warszawski przedsiębiorca Henryk K. został zatrzymany przez białostocką policję pod zarzutem ułatwiania uprawiania prostytucji, celem osiągnięcia korzyści majątkowej. K. prowadził serwis z anonsami erotycznymi przez 14 lat, od 2008 roku. Za kuplerstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.- podało WP.pl biuro prasowe Prokuratury Krajowej.- przekazuje Prokuratura Krajowa.4 stycznia 2022 roku do użytkowników serwisu Odloty.pl rozesłano wiadomość o następującej treści:Dodatkowo, nie dało się tworzyć nowych anonsów.Obecnie strona internetowa Odloty.pl już nie działa.Ostrzegamy, że w sieci wkrótce zapewne zaroi się od stron podszywających się pod Odloty.pl i wyłudzających od internautów pieniądze. Oszuści podszywali się pod Roksa.pl, więc z pewnością wykorzystają i tą szansę. Nie wierzcie w żadną reaktywację - ta zapewne nie nastąpi wcale.Źródło: WP