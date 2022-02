Facebook traci użytkowników. Gigantyczny spadek wartości akcji Meta

Firma straciła sporo na wycenie.

Wygląda na to, że rebranding w postaci zmiany nazwy na Meta oraz ogłoszenie koncepcji Metawersum nie pomogły Facebookowi w zjednaniu sobie sympatii internautów. Firma ogłosiła swoje wyniki finansowe i statystyki Facebooka za 4. kwartał 2021 roku. Inwestorzy zareagowali paniką, a kurs akcji Meta spadł o blisko 22%.Firma znana obecnie jako Meta straciła nieco ponad 10 miliardów dolarów (ok. 40 miliardów złotych) na inwestycjach oddziału Reality Labs w 2021 roku w AR i VR, wynika z jej raportu zysków za czwarty kwartał. Na domiar złego zainteresowane Facebookiem spada, co przełożyło się na niewielką zniżkę w dziennej liczbie aktywnych użytkowników. Ta spadła z 1,93 miliarda do 1,92, zamiast zgodnie z prognozami rosnąć.

"Dokładność targetowania naszych reklam spadła, co zwiększyło koszt uzyskiwania pożądanych wyników"

Liczba dziennych aktywnych użytkowników w serwisie Facebook spadła w 4. kwartale 2021 roku. | Źródło: MetaTaki obrót spraw nie mógł zadowolić inwestorów.Kurs akcji Meta gwałtownie spadł w odpowiedzi na ogłoszone dane. | Źródło: mat. własny z GoogleZałożyciel Facebooka powiedział w zeszłym kwartale, że przyciąganie "młodych dorosłych" w wieku od 18 do 29 lat będzie jednym z jego głównych priorytetów, a Facebook zmienia swoją platformę w taki sposób, aby lepiej konkurować z TikTokiem , na rzecz którego traci popularność. Internauci są zdaniem CEO coraz mocniej zainteresowani "tiktokową" metodą przeglądania treści. Odpowiedzią na to mają być dostępne już w Polsce Instagram Reels oraz Stories. Nie wydają się one odbierać audiencji TikTokowi.Oczekuje się, że wzrost przychodów Facebooka spowolni w nadchodzących miesiącach. Chociaż działalność reklamowa firmy jest nadal niezwykle dochodowa — w ostatnim kwartale zarobiła 32,6 miliarda dolarów, to zły wpływ na nią będą miały zmiany w ustawieniach prywatności, jakie Apple wprowadziło w iOS 14.– powiedziała podczas rozmowy dyrektorka ds. operacyjnych Sheryl Sandberg.Moda na Facebooka w końcu przeminie, jak na wszystkie serwisy, które kiedyś były modne. To kwestia czasu.Źródło: Facebook