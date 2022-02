Starlink Premium. Internet satelitarny dla najbogatszych szokuje parametrami

Internet dla wybranych.

Starlink Premium - cena i parametry łącza

Jeśli polskie ceny Starlink , internetu satelitarnego od Elona Muska, wydawały się Wam wysokie, to spójrzcie tylko na to. Firma należąca do ekscentrycznego i przedsiębiorczego miliardera wprowadziła właśnie nowy produkt do swojej oferty, z dostępnością wyznaczoną na drugi kwartał 2022 roku. Jest nim, którego możliwości antenowe są ponad dwukrotnie większe od standardowego wariantu. Ile kosztuje Starlink Premium i jakie są jego parametry?Cena Starlink Premium szokuje. Sam sprzęt wyceniono na 2500 dolarów (ok. 10 000 złotych), a koszt miesięcznego abonamentu to aż 500 dolarów (ok. 2000 złotych). Przypominam, iż w Starlink nie ma umów długoterminowych, żadnych limitów danych ani wymogów wyłączności. Oczywiście przeliczanie dolarów na złotówki nie ma większego sensu o tyle, że jeśli usługa pojawi się w naszym kraju, jej ceny będą jeszcze nieco wyższe. Co potrafi Starlink Premium?