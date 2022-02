24-latek z Gdyni aresztowany za sondę na TikToku

Doigrał się.

Sonda na TikToku powodem zatrzymania 24-latka

Cena internetowej sławy bywa wysoka zwłaszcza wtedy, gdy w celu zaistnienia w sieci robi się idiotyczne rzeczy. Przekonał się o tym pewien 24-latek z Gdyni, który został aresztowany przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Powodem zatrzymania była sonda, jaką kilka dni wcześniej zamieścił na TikToku.Internauci korzystający z apki TikTok miewają naprawdę dziwne pomysły na zdobycie popularności. Cyklicznie donosimy Wam o różnego rodzaju wyzwaniach , nierzadko prowadzących do uszczerbku na zdrowiu. Film nagrany przez 24-letniego Polaka nie był związany z żadnym wyzwaniem. Stanowił jego autorskiego "dzieło", za które grożą mu teraz nawet 3 lata pozbawienia wolności.Mężczyzna umieścił na TikToku film, w którym zachęcał do głosowania w sprawie... zabójstwa jednego z prezydentów podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Internauci mieli wskazać ofiarę.Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Gdyni sąd zastosował wobec zatrzymanego tymczasowy areszt na 2 miesiące."Żart" był nawiązaniem do zamachu na Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańsk. Paweł Adamowicz zmarł wskutek trzykrotnego zranienia nożem na scenie podczas 27. finału WOŚP na Targu Węglowym, 14 stycznia 2019 roku.Źródło: KMP w Gdyni