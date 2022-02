Youtuber wrzucił do puszki WOŚP 50 tysięcy złotych. Wideo hitem w sieci

Piękny gest.



30. Finał WOŚP za nami. Wyniki zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2022 roku przeszły najśmielsze oczekiwania. Według deklaracji zebrano kwotę blisko 136,3 miliona złotych, a to jeszcze nie koniec. Trwają aukcje Allegro WOŚP, w związku z czym łączna kwota z pewnością jeszcze mocno wzrośnie. Furorę w internecie robi nagranie, na którym jeden ze znanych polskich youtuberów zasila puszkę WOŚP kwotą 50 tysięcy złotych.



Budda wpłacił 50 tysięcy złotych na WOŚP

Youtuber prowadzący kanał Budda. TV co roku wspiera WOŚP. Dwa lata temu wsławił się na przykład tym, że do jednej z puszek wrzucił 10 tysięcy złotych. W zeszłym roku było to już 20 tysięcy złotych. Swe gesty dobroci każdorazowo uwieczniał na filmach publikowanych na YouTube, w związku z czym internauci wytykali mu, że robił to wyłączne dla poklasku. W tym roku Budda nie przejmując się głosami krytyków przeznaczył na WOŚP kwotę 50 tysięcy złotych, po raz kolejny informując o tym w sieci.



Wraz ze swoim kolegą Budda załadował pieniądze do wielkiej, różowej świnki-skarbonki, po czym panowie ruszyli do miasta Brabusem G-Klasą. Pieniądze youtubera po rozbiciu skarbonki trafiły do puszki Bartka z Krakowa, który wraz z opiekunem nie do końca dowierzali początkowo w szczodrość mężczyzn.



"Siema młody. My chcemy wykręcić rekord w tym roku wspólnie z Bartłomiejem. (...) Jesteście kurdę godni zaufania. (...) Te 50 000 złotych chcemy wrzucić dzisiaj do Waszej puszki." - powiedział Budda. "Pasuje?" - zapytał. Chłopiec zgodził się, a wszyscy udali się w ustronne miejsce, celem wyjęcia gotówki. Wszystko ledwo zmieściło się w puszce.



Wszyscy panowie następnie wspólnie udali się do sztabu, gdzie opróżniono puszkę. Na miejscu znalazł się też prezydent Krakowa, który pogratulował wyniku kwestującemu Bartkowi.







Budda powiedział, że wyłączył monetyzację swojego filmu. Miała to być odpowiedź na ubiegłoroczne głosy krytyki.



"Nie zarobię za wiele, bo nie włączam tutaj reklam i nie zgodziłem się na lokowanie w filmie żadnej z marek. To, co zarobię, oddam na bezdomne pieski."



Szacun.



Źródło: YouTube