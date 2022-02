Policyjny dron namierza kierowców, którzy popełniali wykroczenia wobec pieszych (wideo)

Posypały się mandaty.

Kierowcy nie liczą się z pieszymi

Takie wykroczenia zagrożone są wysoką karą

Polska policja ma na swoim wyposażeniu drony i regularnie z nich korzysta. W czerwcu ubiegłego roku donosiliśmy, że pod czujnym okiem kamer zainstalowanych na dronach znaleźli się piesi i kierujący hulajnogami elektrycznymi z Zielonej Góry . W październiku warmińsko-mazurska policja chwaliła się nagraniami z drona , które pomagały zatrzymywać łamiących przepisy kierowców do kontroli. Tym razem zachowanie kierowców z kamery bezzałogowca obserwowali funkcjonariusze z KWP w Bydgoszczy. Opublikowali oni w sieci dość smutne nagranie.1 czerwca 2021 roku w życie weszły przepisy mające lepiej chronić pieszych wchodzących na pasy. Niestety, nieustępowanie pierwszeństwa pieszym na pasach nadal jest normą w Polsce. Policyjne Mobilne Centrum Monitoringu i dron namierzali kierowców nierespektujących jednej z kluczowych zasad ruchu drogowego. Niektóre sytuacje widoczne na poniższym filmie są naprawdę zatrważające.Jak zapewnia policja,. I dobrze. Nie zatrzymanie się i nie ustąpienie sytuacji pieszemu w sytuacji, w której robią to pojazdy na pozostałych dwóch pasach jezdni zakrawa o kryminał. Godnym potępienia jest też fakt, iż przejście przez tak szeroką ulicę..., ale to osobny temat.Przemysław Słomski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy poinformował, iż policjanci łącznie zarejestrowali aż 25 wykroczeń na przestrzeni zaledwie dwóch godzin.Za powyższe wykroczenia grożą mandaty karne w wysokości. Funkcjonariusze nałożyli 18 mandatów karnych i sporządzili trzy wnioski o ukaranie do sądu. W czterech przypadkach zastosowali pouczenie.Źródło: KWP w Bydgoszczy