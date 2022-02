Mali pacjenci szpitala w Gliwicach na blok operacyjny wjeżdżają autkiem elektrycznym

Wspaniały pomysł.

Samochodzikiem elektrycznym na operację

Eksperci nie są jednomyślni co do tego, czy samochody elektryczne są przyszłością motoryzacji. Pewnym jest natomiast to, że ich miniaturowe, zabawkowe wersje od lat skutecznie poprawiają humor dzieciom. Przeglądając regionalną prasę dostrzegłem bardzo ciekawą i pozytywną akcję #AutemNaBlok, organizowaną wspólnie przez Volvo Car Poland oraz Miejski Szpital nr 4 w Gliwicach. Dzięki niej mali pacjenci na blok operacyjny dojeżdżają... elektrycznym autkiem.Szpitale w Polsce nie kojarzą się pacjentom z niczym pozytywnym. Potrafią budzić lęk nie tylko wśród starszych i schorowanych ludzi, ale również pośród tych najmłodszych. Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach wraz ze znaną marką motoryzacyjną postanowiły wspólnie zadbać o samopoczucie małych pacjentów. Ci na salę operacyjną docierają w niewielkim, czerwonym kabriolecie (czy raczej: roadsterze).