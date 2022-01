Sprawdź ciekawy smaczek w wyszukiwarce Google z okazji Chińskiego Nowego Roku

Google w swojej wyszukiwarce przy najróżniejszych okazjach stosuje tak zwane doodle. To zamienione grafiki logo firmy stylizowane np. na rocznicę urodzin znanej postaci czy oprawę kojarzącą się z aktualnie obchodzonymi świętami. Wtedy po kliknięciu w logo, domyślny wynik prowadzi właśnie do danego tematu w wyszukiwarce.Jest jeszcze jeden typ niecodziennych grafik, animacji czy innych elementów w wyszukiwarce giganta z Mountain View. Wpisując różne specyficzne komendy (czy może raczej konkretne hasła wyszukiwania), możemy zobaczyć nietypowe zachowanie usługi Google. Aktualnie opisywana kwestia, to właśnie w pewnym sensie połączenie obu kategorii.

Opcja działa z kilkoma frazami do wyboru, także mobilnie / Foto: własne

Chiński Nowy Rok to też okazja na tańsze zaopatrzenie się w gry wideo

Wystarczy wpisać w Google "Chiński Nowy Rok" lub "Nowy Rok Księżycowy". Po angielsku działa jeszcze więcej fraz - "Chinese New Year", "Lunar New Year", ale też "Year of the Tiger". Spolszczona wersja ostatniego hasła niestety nie wiąże się z włączeniem animacji. Specjalna grafika z okazji Chińskiego Nowego Roku działa w wersji mobilnej jak i stacjonarnej. I to na różnych przeglądarkach internetowych (choć wydaje się, że mobilny Firefox nie wspiera tej funkcji).Dla świata okołokomputerowego Chiński Nowy Rok wiąże się jeszcze z licznymi promocjami. Wielbiciele gier wideo mogą liczyć na wiele ofert w obniżonych cenach. Swoje wyprzedaże na Księżycowy Nowy Rok przygotowały już chociażby takie miejsca jak Steam, GOG, Origin czy Epic Games Store. W przypadku ostatniej platformy można skorzystać też z kuponów obniżających wartość zakupu o kolejne 40 złotych. W takim razie nie musieliśmy długo czekać po wyprzedażach bożonarodzeniowo-noworocznych na kolejny moment do tańszego nabycia gier.Źródło: 9to5google / własne / Foto tytułowe: Sam Erwin @ Unsplash