Oszust z OLX zatrzymany. Wyłudził pieniądze od kilkudziesięciu osób

Może czekać go długa odsiadka.

Fikcyjna sprzedaż w Internecie

"Sąd po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem przychylił się do wniosku Policji oraz prokuratury i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy"

W ostatnim czasie polska policja pochwaliła się całkiem sporą liczba zatrzymań oszustów, którzy grasowali na internetowych platformach sprzedażowych. Tylko w tym roku przekazywaliśmy Wam informacje o ujęciu sprytnej 30-latki oraz przedsiębiorczego w niezgodny z prawem sposób 62-latka z powiatu wałbrzyskiego. Tym razem w ręce wymiaru sprawiedliwości wpadł 40-latek z województwa podkarpackiego.Funkcjonariusze zwalczający cyberprzestępczość z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie donieśli o zatrzymaniu 40-latka, który oszukał w sieci kilkadziesiąt osób. Na przestrzeni wielu miesięcy wyłudzał pieniądze na jednym z serwisów ogłoszeniowych. Schemat działania był bardzo prosty: mężczyzna oferował na sprzedaż artykuły dziecięce, m.in. wózki, foteliki i bujaczki, ale także elektronarzędzia. Namawiał pokrzywdzonych do dokonywania wpłat na wskazane rachunki bankowe, by później nie wysyłać im towaru.Oszust był wyraźnie zaskoczony poranną wizytą policjantów w swoim miejscu zamieszkania. Ci zabezpieczyli sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia elektroniczne. W toku przeprowadzonych czynności udało się potwierdzić wcześniejsze ustalenia, dotyczące nielegalnego procederu. Funkcjonariusze przekazali również, że 40-latek był wcześniej karany za oszustwa.- podaje KWP w Rzeszowie.Cyberprzestępca będzie miał dużo czasu, aby przemyśleć swoje zachowanie. O ile bowiem tego rodzaju nielegalny proceder jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 8, to fakt, iż wcześniej był skazany i odbywał karę pozbawienia wolności za to samo przestępstwo, działa na jego niekorzyść. Ze względu na recydywę kara pozbawienia wolności może tu wynieść nawet 12 lat.Policja jednocześnie w dalszym ciągu szuka poszkodowanych osób. Pamiętajcie, jeśli kiedykolwiek zostaliście oszukani w sieci, zgłaszajcie takie sprawy na policję. Być może przestępca, który Was oszukał, został już ujęty?Źródło: KWP w Rzeszowie