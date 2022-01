Policja szukała plantacji marihuany, ale to kopalnia z kartami graficznymi kradła prąd

Nielegalnie pozyskiwali prąd do miningu na koparkach ASIC i RIG z EVGA RTX 3080

Policja z Hiszpanii interweniowała w sprawie potencjalnej plantacji marihuany. Służby wykryły nielegalną działalność w pomieszczeniach stajni w mieści Santiponce (pod Sewillą). Przestępcy kradli energię elektryczną podłączając się w nieautoryzowany sposób do sieci energetycznej.Jednak już po pierwszych działaniach dochodzeniowych policjanci zorientowali się, że wskazania nie odpowiadają uprawie marihuany. Pasowały raczej do kopalni kryptowalut. Podczas interwencji okazało się, że mieli rację. Znaleziono 21 urządzeń wydobywczych ASIC (wyspecjalizowanych do wydobycia Bitcoinów) o wartości 31,5 tysiąca euro (nieco ponad 144 tysięcy złotych) i koparki kryptowalut z kartami graficznymi z serii EVGA RTX 3000 (na części z nich dokładnie widać napisy RTX 3080) o przybliżonej wartości 13 tysięcy euro (około 60 tysięcy złotych). Przestępcy korzystali z zaawansowanego systemu wentylacji i chłodzenia z potężnymi przemysłowymi wentylatorami przenoszącymi gorące powietrze na zewnątrz.Wartość miesięcznego nielegalnego zużycia prądu została oszacowana na 2 tysiące euro (prawie 9,2 tysięcy złotych), a wpływy osiągane na opisywanym procederze miałby wynosić odpowiednio (z ASIC i RIG) tysiąc euro (około 4,6 tysiące złotych) i 2,5 tysiąca euro. Z racji wysokich cen energii elektrycznej w Hiszpanii, same legalne opłaty za rachunki zabierałyby około 43 proc. przychodu. Organy ścigania podały też, że zdławiły działania przestępców już we wczesnej fazie, zanim zaczęła być opłacalna dla organizacji.Źródło i foto: Policía Nacional / Policía Nacional @YouTube