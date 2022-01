5 tysięcy dolarów. Tylko na tyle Elon Musk wycenia prywatność swoich podróży samolotem

Normalnie nie ma wielkiego problemu, aby namierzyć samoloty firm lotniczych (nawet i aplikacjami pokroju dostępnego w naszej bazie Flightradar24), ale z prywatnymi maszynami nie jest tak łatwo. Nawet jeśli widzimy umiejscowienie danego samolotu, to nie ma informacji, do kogo należy. Jack Sweeney - dziewiętnastoletni student uczący się na Uniwersytecie Centralnej Florydy, stworzył boty analizujące dostępne dane z bazy informacji lotniczych. Dzięki temu podaje aktualne lokalizacje prywatnych maszyn znanych osobistości. Chociażby Elona Muska (prezes SpaceX i Tesli) czy Billa Gatesa (współzałożyciel Microsoftu).



Elon Musk zaniepokojony możliwością prostego śledzenia trasy swojego prywatnego samolotu

Boty publikują na bieżąco posty na Twitterze. Każdy właściciel samolotów ma osobne konto z opisem tras jego maszyn. Sweeney przygotował też profil agregujący w jednym miejscu informacje ze wszystkich śledzonych samolotów. Student nie ogranicza się do odrzutowców miliarderów. Możemy śledzić także losy np. samolotów meteorologicznych. Dla Muska zarezerwowane jest konto Kimbal Musk's Jet pod tym linkiem.



Możemy prześledzić trasę niewielkiego prywatnego samolotu z okolic Poznania, ale nie wiemy do kogo należy / Foto: flightradar24 - własne



Tak czy inaczej hobby nastolatka, dzięki któremu nabył duże doświadczenie w zakresie programowania i ułatwiło mu zdobycie pracy, zaniepokoiło Elona Muska. Miliarder od pewnego czasu kontaktuje się z autorem konta śledzącego jego samolot. Pierwsza wiadomość brzmiała "Czy możesz to zdjąć? To zagrożenie bezpieczeństwa." Student wyjaśnił, że poświęcił bardzo dużo czasu projektowi i nigdy nie miał na celu wybudzać obaw o bezpieczeństwo. Jednak nie chce kasować efektów swojej pracy.



5 tysięcy dolarów rekompensaty, to nic dla Muska, ale miliarder nie chce przyjąć wyższej kontrpropozycji

Musk nie był zadowolony odmową Sweeneya i zaproponował mu 5 tysięcy dolarów jako rekompensatę za wyłączenie profilu na Tweeterze. To nic nieznaczące drobne dla obecnie najbogatszego człowieka na świecie. W trakcie 2021 roku wyprzedził Jeffa Bezosa dzięki dobrym wynikom akcji Tesli i sprzedaży części akacji SpaceX. Według danych Bloomberg Billionaires Index z jesieni 2021 roku, dysponuje majątkiem o wartości 236 miliardów dolarów.



Konto Kimbal Musk's Jet podaje dokładne informacje o przelotach maszyny Elona Muska / Foto: KimbalJet @ Twitter - własne



Nastolatek widzi opcję rezygnacji z projektu, ale wystosował kontrpropozycję na 50 tysięcy dolarów, za które mógłby opłacić dalszą naukę i samochód. Zażartował też, że mógłby przyjąć nowe elektryczne auto Tesla Model 3. Musk stwierdził, że "nie wydaje mu się właściwe płacić za zdjęcie" profilu. Przy czym o dziwo zachęcał Sweeneya do akceptowania ofert bitcoinów, które otrzymał od innych, aby zachować otwarte konto, co jest dość niespodziewanym obrotem sprawy. Do tej pory multimiliarder i student nie doszli do pełnego porozumienia.



Twitterowicz wciąż podaje informacje o lotach Muska.