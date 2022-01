Mail o wygranej w SPAM-ie okazał się prawdą. Kobieta dostała 3 miliony dolarów

Przypadek jeden na kilka miliardów?

Odczytała wiadomość z folderu SPAM, wygrała fortunę

"Widziałam reklamę kumulacji Mega Millions na Facebooku. Nagroda była dość wysoka, węc kupiłam los"

"Kilka dni po zakupieniu losu szukałam zaginionej wiadomości e-mail od kogoś, więc sprawdziłem folder ze spamem. Jedna z wiadomości głosiła, że wygrałam główną nagrodę na loterii"

"Nie mogłam uwierzyć w to, co czytam, więc zalogowałam się na moje konto Michigan Lottery, aby potwierdzić to, co przeczytałam w e-mailu. Do teraz nie mogę uwierzyć, że to prawda, że wygrałam 3 miliony dolarów!"

Na pewno nie jeden raz na swojej skrzynce e-mailowej widzieliście wiadomości o gigantycznych wygranych, do odebrania których byliście rzekomo uprawnieni. Treści tego rodzaju to rzecz jasna mailing rozsyłany przez oszustów z całego świata, liczących na czerpanie łatwych zarobków na czyjejś naiwności. Laura Spears z Oakland County w Michigan w Stanach Zjednoczonych otrzymała takiego maila, "wyłowiła" go ze SPAM-u i... wygrała 3 miliony dolarów, czyliSzczęśliwy los w loteriiLaura Spears zakupiła na stronie internetowej Michigan Lottery - chodziło o losowanie odbywające się 31 grudnia 2021 roku. Amerykanka wytypowała pięć liczb, aby wygrać 1 milion dolarów, a także zastosowała opcję Megaplier, pozwalającą pomnożyć ewentualną nagrodę trzykrotnie.– mówiła 55-letna Spears przedstawicielom loterii z Michigan.. Wiadomość jakich wiele? Otóż nie tym razem.- tłumaczyła rozemocjonowana kobieta.Spears odebrała nagrodę w siedzibie Loterii w zeszłym tygodniu. Powiedziała, że planuje podzielić się nią z rodziną i wcześniej przejść na emeryturę. Oczywiście będzie też częściej sprawdzać swój folder ze spamem.Oczywiście nie zachęcamy do zawierzania oszustom, których wiadomości regularnie goszczą w folderze ze SPAM-em. Polecamy jednak zaglądać tam od czasu do czasu w poszukiwaniu maili trafiających tam przez pomyłkę. A nuż nie ominie Was wiadomość o wielkiej wygranej?Źródło: CNN