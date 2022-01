Tłumacz Google znika z podręcznego widoku usług na głównej stronie. Firma ukrywa funkcję

Na pełnej liście usług Tłumacz Google jest wciąż obecny, ale takie jego włączanie nie jest wygodne / Foto: własne

Tłumacz Google wciąż działa, ale nie możemy do niego wejść z poziomu menu Google WWW

W przypadku, kiedy nie widzicie u siebie Tłumacza Google w prawym górnym menu na głównej stronie Google, to nie jesteście w tym osamotnieni. Ikona omawianej funkcji była widoczna obok takich pozycji jak np. Konto, Szukaj, Mapy, YouTube, Play, Wiadomości i wielu innych. Z poziomu menu mogliśmy szybko i wygodnie wybrać wiele usług Google, w tym do tej pory tłumacza. Niestety z niewiadomych przyczyn usunięto szybki dostęp do Google Translate w tym miejscu. Oby brak tłumacza okazał się błędem, a nie permanentną zmianą. Obecnie występuje w różnych przeglądarkach internetowych niezależnie od zalogowania bądź nie na konto Google.Oczywiście możemy przewinąć całą listę i nacisnąć na "Więcej od Google", gdzie wyszukamy tłumacza (co nie jest wygodne) lub po prostu wpisać "tłumacz google" w wyszukiwarkę i przejść linkiem do usługi. W przeglądarce stron internetowych da się też dodać stronę do ulubionych czy jako podręczny kafelek itp. Ewentualnie wpisać w innym języku frazę i dodając "tłumacz" w wyszukiwarce i tym samym skorzystać z bezpośredniego tłumaczenia w Google, bez wchodzenia to Tłumacza Google. Usługa dostępna jest bez zmian