Spotkanie włoskiego senatu przerwane przez porno z Final Fantasy

Senatorowie byli oburzeni.

Porno we włoskim senacie

"Tak, składam zawiadomienie na policję. Dzisiejszego popołudnia doszło do bardzo poważnego incydentu, prawdziwego ataku, wobec którego wyrażam absolutną pogardę. Podczas konferencji internetowej (...) ktoś włamał się do rozmowy, przesyłając film z treściami pornograficznymi. Zaczęłam zgłaszać wszystko właściwym organom aby mogły przystąpić do identyfikacji osoby odpowiedzialnej."

Na przestrzeni minionych lat pisaliśmy całkiem sporo o kompromitujących wpadkach polityków na przeróżnych konferencjach i wydarzeniach, związanych bezpośrednio z komputerami. W 2019 roku Pakistański rząd prowadził transmisję na żywo z konferencji prasowej w Peszewarze, z włączonym kocim filtrem. Dosłownie kilka tygodni później z tą samą nakładką ekranową konferencję o podwójnym morderstwie streamowała kanadyjska policja. W 2020 roku erotycznymi materiałami na swoim laptopie zbłaźnił się poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz, a teraz... w centrum zainteresowania jest włoski senat.Trwająca od dwóch lat na świecie sytuacja pandemiczna wymusza częste wykorzystanie wideokonferencji w wielu sferach życia. Jedną z nich jest polityka. Włoski senat prowadzi obecnie część swoich posiedzeń właśnie poprzez wirtualne spotkania. W poniedziałek odbyło się jedno z nich, podczas którego eksperci akademiccy, medyczni i naukowi wezwali do przedstawienia danych włoskim senatorom. W trakcie zebrania nastąpiło jednak coś, czego nikt się nie spodziewał.Jeden z mówców przedstawiał wyniki swoich badań, gdy na ekranie z wideorozmową wyświetlił się film pornograficzny z, wyrenderowany w Unreal Engine. Senator był w głębokim szoku, pytając "co to jest?". To było hentai, czyli jeden z gatunków mangi i anime z cyklu "".Marszałek Senatu gdy tylko zorientował się, co się dzieje, poprosił organizatorów o pomoc w pozbyciu się naruszającego zasady gościa. Osoba, która uruchomiła wideo, została odłączona od rozmowy.Senator Maria Laura Mantovani po incydencie powiedziała:Nagranie z zajścia da się łatwo znaleźć na Twitterze. Pamiętajcie, że to film z cyklu NSFW.Źródło: adnkronos