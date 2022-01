Niemiecki sąd nie zmienia zdania. AdBlock i blokery reklam nie są nielegalne

Model biznesowy serwisów internetowych opiera się miedzy innymi o pozyskiwanie środków z wyświetlanych reklam. Jeśli w danym miejscu stają się zbyt nachalne lub po prostu dany użytkownik nie chce ich wcale widzieć, to z pomocą przychodzą blokery w formie rozszerzeń dla przeglądarek internetowych. Niemiecki wydawca Axel Springer znów pozwał twórców najpopularniejszego oprogramowania tego typu.Batalia pomiędzy niemieckim Eyeo (autorzy AdBlock Plus z również niemieckiej Kolonii), a Axel Springer trwa już 8 lat, dokładnie od 2014 roku. Jeden z największych w Europie wydawców raz za razem pozywał twórców AdBlocka o nielegalne ingerencje w swoje strony i żądał wypłaty odszkodowania z powodu utraconych wpływów za reklamy od 2016 roku. Początkowo proces realizował Sąd Okręgowy w Kolonii, później trafił do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, a nawet Federalnego Trybunału Konstytucyjnego.

Prawnicy wydawcy sugerowali, że blokery ingerują w konstytucyjnie gwarantowaną wolność prasy. Eyeo udostępnia swoją wtyczkę bezpłatnie, ale jest finansowane między innymi przez firmy umieszczające nienatrętne niepozorne reklamy, które nie są filtrowane przez narzędzie. Taka była podstawa pierwszych pozwów. Jednak sędziowie odrzucili argumentację. Później grupa medialna twierdziła, że AdBlock Plus ingeruje w kod strony i tym samym narusza prawa autorskie. Jednak i wtedy sąd nie widział podstaw do przyznania racji Axel Springerowi. W końcu bloker nie manipuluje kodem na serwerze czy przesłanymi danymi, a tylko zmienia strukturę wyświetlania treści w przeglądarce internetowej. Wtyczka nie zmienia istoty kodu.

AdBlock Plus w sklepie z wtyczkami przeglądarki internetowej Mozilla Firefox / Foto: własne

Axel Springer nie chce poddać się bez dalszej walki, zapowiada odwołanie i kolejne pozwy

Sędziowie byli zgodni, że to nadinterpretacja praw autorskich. Podobnie jak żądanie ochrony całości stron internetowych jako swoiste dzieła multimedialne. Co jest nierealne z racji tworzenia ich w procesach podobnych do przemysłowych, gdzie indywidualny twórca nie determinuje wyglądu, więc nie ma zachowanego niezbędnego osobistego poziomu kreatywności.Rzecznik prasowy wydawnictwa Axel Springer zapowiedział już kolejne odwołanie od decyzji niemieckiego wymiaru sprawiedliwości, ale zdaje się, że prawnicy firmy wiele nie wskórają. Sądy (przynajmniej te niemieckie) nie są skore do zdelegalizowania AdBlocka Plus czy innych tego typu wtyczek. Trzeba po prostu zachęcać internautów do ograniczenia korzystania z nich czy ewentualnie tworzyć strony w taki sposób, aby mechanizmy blokerów nie mogły sobie z nimi poradzić. Prawna droga nie jest trafnym wyjściem.Źródło: Spiegel / Foto tytułowe: Pixabay - własne