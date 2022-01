UOKiK bierze się za UPC Polska. Chodzi o wygórowane koszty

W obronie polskiego konsumenta.



Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurenta wszczął postępowanie przeciwko UPC Polska. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny podejrzewa, że znany operator może naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Chodzi o kwestie związane z wygórowanymi kosztami wypowiadania umów. Warto dodać, że podobne postępowania wyjaśniające są prowadzone również w sprawie innych operatorów - Netii i Vectry.



UOKiK bierze pod lupę działania UPC Polska

Od dłuższego czasu Polacy skarżą się na absurdalnie wysokie opłaty za wypowiedzenie umowy. Według doniesień nierzadko kilkukrotnie przekraczają one wysokość opłat, jakie należałoby ponieść korzystając do końca z danej oferty. Postępowanie UOKiK dotyczy właśnie możliwości zastrzegania opłat w wysokości przewyższających wartość umowy.



"(…) Chciałem rozwiązać wcześniej umowę zawartą z UPC. Po kontakcie telefonicznym dostałem informację że gdybym rozwiązał umowę w sierpniu br. kara wynosi 11 000 zł. Umowa została zawarta w marcu 2021 na 2 lata. Koszt całej umowy to około 3100 zł. (…)" - czytamy w jednej ze skarg.



"(…) Operator w dniu 30 września 2021 r. wyznaczył termin jej rozwiązania na dzień 01 listopada 2021 r. z naliczeniem kary za rozwiązanie umowy przed upływem okresu zobowiązania w wysokości 2085,15 zł. Nadmieniam, że do końca trwania umowy pozostało 7 miesięcy i licząc po 89 zł kwoty opłat kwota zapłaty wynosiłaby niecałe 630 zł. (…)" - głosi inna skarga wysłana do UOKiK.







Opłaty za wypowiedzenie umowy przed końcem obowiązywania są zgodne z prawem. Zdaniem UOKiK opłata taka nie może być jednak wyższa niż przyznana konsumentowi i wskazana w umowie ulga, pomniejszona o czas korzystania z usług. Z analizy skarg i umów wynika, że UPC Polska może żądać nieadekwatnie wysokich opłat.



"Postępowanie wykaże, czy operator UPC Polska zawyża przyznane konsumentom ulgi, które są podstawą wyliczenia opłaty za wypowiedzenie umowy. Ze skarg wynika, że całkowite koszty związane z zerwaniem umowy mogą przewyższać całkowite koszty związane z jej kontynuowaniem. Może to prowadzić do sytuacji, w której konsument zmuszony jest kontynuować usługę z obawy przed niewspółmiernie wysoką opłatą" - powiedział Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.



Postępowanie może zakończyć się nałożeniem na UPC Polska kary w wysokości do 10% obrotu.



Źródło: UOKiK