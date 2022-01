TOP 10 najlepiej zarabiających youtuberów w 2021 roku

Oszałamiające kwoty.

Najlepiej zarabiający youtuberzy

TOP 10 najlepiej zarabiających youtuberów 2021 roku

MrBeast (54 miliony dolarów)

Jake Paul (45 milionów dolarów)

Markiplier (38 milionów dolarów)

Rhett & Link (30 milionów dolarów)

Unspeakable (28,5 milionów dolarów)

Like Nastya (28 milionów dolarów)

Ryan Kaji/Ryan’s World (27 milionów dolarów)

Dude Perfect (20 milionów dolarów)

Logan Paul (18 milionów dolarów)

Preston (16 milionów dolarów)

Zarobki youtuberów każdego roku budzą gigantyczne emocje i trudno się temu dziwić. YouTuberzy z roku na rok zarabiają coraz więcej, a przychody niektórych z nich znacząco przewyższają przychody świetnie opłacanych gwiazd piłki nożnej i innych celebrytów. Jak co roku Forbers opublikował zestawienie najlepiej zarabiających youtuberów, które otwiera MrBeast. Najlepiej zarabiający youtuber zwiększył swoje przychody blisko dwukrotnie względem 2020 roku.Zestawienie 10 najlepiej opłacanych youtuberów 2021 otwiera MrBeast, którego przychody na przestrzeni minionych dwunastu miesięcy wyniosły 54 miliony dolarów, czyli ok. 216 milionów złotych. Jeśli kogokolwiek dziwiło to, że MrBeast mógł sobie pozwolić na odtworzenie rywalizacji z serialu Squid Games i wręczenie zwycięzcy 456 000 dolarów w gotówce, to już nie powinno.Znacząca część z 54 zarobionej kwoty pochodzi z 10 miliardów odtworzeń filmów na YouTube, ale spore przychody przyniosła z pewnością także apka MrBeast Burger, współpracująca z 1600 restauracjami w Stanach Zjednoczonych, za pośrednictwem której sprzedało się ponad 5 milionów kanapek.Na drugim miejscu znalazł się Jake Paul z przychodami na poziomie 45 milionów dolarów (ok. 180 milionów złotych). Podobno aż 40 milionów dolarów zarobił na samych pojedynkach bokserkich z Benem Askrenem oraz Tyronem Woodleyem. Podium zamyka Markiplier z przychodami na poziomie 38 milionów dolarów (ok. 152 miliony złotych), osiągniętych głównie za sprawą reklam z YouTube i sprzedaży przeróżnych gadżetów.Wszystkie powyższe wartości to szacunki oparte na pomiarach przeprowadzonych od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz danych pochodzących od Captiv8, SocialBlade, Pollstar i znawców branży. Dane liczbowe dotyczą kwot przed opodatkowaniem i nie obejmują opłat dla agentów, prawników i menedżerów. Ostateczne zarobki mogą być wyższe.Źródło: Forbes