62-latek z Wałbrzycha oszukał państwo oraz kilkaset osób w Internecie

Zgroza.

62-letni oszust oszukiwał internautów i państwo

Mężczyzna już teraz przebywa w zakładzie karnym... za inne przestępstwa

"Mężczyzna od września 2018 roku przebywa w zakładzie karnym, gdzie odsiaduje wyrok za wcześniej popełnione oszustwa. Grozi mu teraz kolejne 8 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na fakt, że zatrzymany dopuścił się przestępstw w warunkach recydywy, sąd może zwiększyć wymiar kary"

Zwykło się uważać, że oszuści internetowi to tylko i wyłącznie młodzi ludzie. Uważna lektura policyjnych doniesień każe zadać kłam tego rodzaju twierdzeniom. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu poinformowali o zatrzymaniu 62-latka z powiatu wałbrzyskiego, który oszukując ponad 300 osób w sieci wyłudził od nich blisko 780 tysięcy złotych. Na domiar tego nie odprowadzał podatku VAT oraz podatku dochodowego. Grozi mu długa odsiadka… a w zasadzie jeszcze dłuższa od tej, którą już odbywa.Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu na trop działalności 62-latka wpadli już jakiś czas temu. Mężczyzna prowadził w Internecie sprzedaż za pomocą tworzonych przez siebie fałszywych sklepów internetowych ze sprzętem RTV i AGD. Sprzedawanego towaru oczywiście nie posiadał, więc go nie wysyłał, pomimo otrzymywania wpłat ze strony kupujących. Brzmi znajomo? Ten sam proceder uskuteczniała pewna 30-latka z Łodzi W toku czynności ustalono, że 62-latek oszukał niemal 300 osób, które wpłaciły na jego konta bankowe ponad 780 tysięcy złotych. Policjanci przesłuchali ponad 200 świadków, dzięki czemu postawili mu łącznie 299 zarzutów. Mężczyzna parał się nielegalną działalności ponad dwa lata. Jego problemy nie kończą się na zarzucie zwykłego oszustwa.Oszust usłyszał przy okazji zarzuty za oszustwa podatkowe. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 900 tysięcy złotych. Ponadto do puli oskarżeń dołączono złamanie zakazu sądowego. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 27 stycznia 2014 rok mężczyzna miał zasądzony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na okres 5 lat.- czytamy w policyjnym komunikacie.Oszustwo nie popłaca.Źródło: KWP we Wrocławiu